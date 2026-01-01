黃立成加密貨幣拚遭清算逾200次 新年許願「回來當大哥」

黃立成加密貨幣頻遭清算，留白鬚曝新年願望。（資料圖／洪錫龍攝）

「麻吉大哥」黃立成雖退居幕後多年，轉往投資電影、直播、加密貨幣等產業，但近期因加密貨幣市場不穩定，他自去（2025）年10月已被清算高達200次，慘虧的狀態不斷受外界關注，如今迎來新年，他也許願「當回大哥」，再次引起網友熱議。

黃立成1日凌晨在社群曬出自拍照，只見他身穿深藍色外套，耳朵上方依稀露出灰白的頭髮，嘴巴周圍、下巴留著招牌絡腮鬍，雙眼直盯鏡頭，還擺出皺眉的表情，依舊不減大哥的氣勢，不過，他配文寫下：「去年我是Uncle，今年回來當『大哥』！新年快樂！」

其實「Uncle」的哏是來自他去年爆倉時，有人提問是否有意補虧損，隨後他引用自己的電影台詞回應：「Uncle，哩春幾枝XX啊，補XX（你剩多少XX，補什麼）」，結果成為網友的笑哏，自然稱呼他為「Uncle」。而黃立成的新年願望曝光後，引來不少網友紛紛留言，「大哥！新年快樂」、「祝大哥新年快樂，不再被清算了」、「無論大哥還是Uncle，您都是傳奇」、「Uncle剩一隻新年快樂」。

此外，黃立成的加密貨幣傳出遭清算超過200次，目前損失超過6億元新台幣，由於擁有龐大資金，讓他能繼續在市場存活，等待局勢逆轉的那一刻，而他先前用英文寫下祝福：「Happy New Year! Let’s get it!（新年快樂！加油！）」依然被外國網友以英文幽默回覆：「Get what? The 226th liquidation?（得到什麼？第226次清算？）」

