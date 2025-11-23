黃立成加密貨幣賠上億 專家：槓桿交易恐大虧
台北市 / 綜合報導
「麻吉大哥」黃立成近年淡出演藝圈，轉戰加密貨幣市場，靠著獨特的眼光幫自己賺進不少財富，但近期加密貨幣市場劇烈震盪，黃立成也沒能逃過一劫、帳戶遭到「完全清算」，慘賠上億元台幣。
麻吉大哥被稱為是「幣圈傳奇」，這一波虧損也讓網友議論紛紛，不過他本人倒是看得開，偶爾會發動態跟粉絲互動，只是專家提醒，現在投資加密貨幣市場狀態低迷，建議不要使用「槓桿交易」，免得血本無歸。
