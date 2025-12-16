黃立成加密貨幣遭清算百次！損失7.1億台幣 鬼才阿水揭存活關鍵

「麻吉大哥」黃立成持有的加密貨幣十月後頻頻爆倉，損失超過新台幣7.1億。(圖／中時新聞網)

藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到10月以來頻頻爆倉，至今已經被清算高達2百次，損失超過2288萬美元(約新台幣7.1億)，網紅鬼才阿水針對此事發文，強調非常佩服麻吉大哥，關鍵在於「始終有本金能夠補足保證金」。

對於麻吉大哥從10月以來遭爆倉2百次，損失超過2288萬美元(約新台幣7.1億)，鬼才阿水表示，10月11日出現加密貨幣歷經最大清算潮後，不僅大盤價格走勢往下震盪，交易情緒更是跌至「極度恐慌」狀態，不過麻吉大哥卻是「越敗越戰」，始終有本錢能補足保證金，由於有足夠現金金流以及持續收入，即便面臨鉅額虧損，依舊能夠在市場存活。

鬼才阿水指出在市場交易極度低迷的情形下，即便美國確定降息，也表明後續僅一年一次的降息空間，試圖澆滅市場反彈契機，不斷呼籲減少槓桿操作，以免在這個行情賺不到錢，更不忘提醒所有人加密貨幣週期仍在，如今跌幅未必代表後續的走勢，建議趁這個時間點專注學習，減少來自市場的雜音，不排除是撿便宜的好機會。

鏈上分析團隊「Lookonchain」今（16日）在X發文，指出黃立成是「被清算冠軍」，損失金額超過2288萬美元(約新台幣7.1億)，帳戶估計剩下53,178美元（約新台幣166.7萬），引起網友熱議： 「麻吉大哥是真的猛，我都不好意思說自己虧了」、「真的太讓人難以置信」、「只要一次交易，就能彌補所有損失」。

