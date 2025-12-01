黃立成又遭清算 加密貨幣閃崩

▲黃立成追加以太幣的100萬美元，遭清算至僅約36萬美元。（圖／黃立成 Jeffrey Huang臉書）

[NOWnews今日新聞] 加密貨幣市場1日清晨再度劇烈震盪，「麻吉大哥」黃立成的槓桿部位首當其衝。

鏈上數據監測帳號@EmberCN指出，隨著行情急速下挫，黃立成帳戶中的以太幣多單再度被部分清算。他日前才追加100萬美元資金，部位最高一度膨脹至208萬美元，如今卻因市場急跌急速回吐獲利。

INSIDE創辦人蕭上農稍早表示，黃立成的以太幣多頭觸發更多清算，目前僅約36萬美元。

此次加密貨幣暴跌出現在中國官方再度對加密貨幣表態的敏感時點。

根據路透報導，中國人民銀行近期於一場監管會議上警告，加密資產交易活動有明顯回溫，使風險管理的壓力升高。人行強調，加密貨幣不具法償地位，涉及相關幣種的交易與業務均屬「非法金融活動」，官方將升高對非法金融的打擊力道，以維護穩定。

值得注意的是，中國人行此次特別點名穩定幣風險。人行表示，多數穩定幣項目在客戶身分識別、反洗錢、反恐融資等合規環節存在重大缺口，易成洗錢、詐騙與地下跨境資金流的工具，恐衝擊金融秩序與資本項目控管。

