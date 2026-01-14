黃立成幣圈慘虧7億遭清算200次！前女友不忍發聲了
〔記者蕭方綺／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成退居幕後多年，轉往投資電影、直播、加密貨幣等產業，近期因加密貨幣市場劇烈震盪，去年從大賺變倒賠，去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損超過2288萬美元(約7.1億元台幣)，慘況備受外界關注。而他和劉容嘉曾情纏7年後分手，劉容嘉昨擔任公益活動主持人，被問及黃立成投資新聞，反而虧對方：「他好像應該要保養一下吧。」
劉容嘉所說的主要傳出黃立成入手陶朱隱園，當時他本人透過Threads回應：「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓。」並配上一張自己的自拍照，在網路上引起熱烈討論，這畫面被劉容嘉開玩笑說：「我覺得這些畫面很好笑，他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了。」後來突然發現自己太說出心聲，默默苦笑稱「不要寫進去，他會氣死」。
接著劉容嘉提到雖然2人多年沒聯繫，但黃立成50歲大壽時，她曾傳訊息祝福對方，沒想到黃立成時隔一週才回訊息，讓她無奈接受只能說「OK」，是不是被刪掉號碼記不得？她趕緊回「沒有吧」， 畢竟他們倆是和平分手，分手後還在同公司，黃立成曾大方幫對方站台，劉容嘉也幾乎是他舉辦活動的御用主持人，被封為「最佳前任」。
後來劉容嘉認為公司同事太像家人，很保護她，因此她踏出舒適圈另謀出路，兩人便幾乎沒聯絡，她也反問：「沒有交惡啦！一般人也不會一直跟前男友聯絡吧！」恰巧她這週才換了新公司，因為近年多以主持為主，但她仍有演員夢，上一齣戲已經是2020年的《戒指流浪記》，希望未來多朝戲劇方向努力。
