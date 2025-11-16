黃立成快看！小資女因1心態「all in加密幣」 斷送800萬積蓄負債累累

財經中心／王文承報導

加密貨幣成為不少年輕人的熱門選擇，高風險伴隨高報酬，操作不慎就可能瞬間血本無歸。（示意圖／PIXABAY）

在現今高壓的經濟環境下，許多人選擇斜槓或投資來增加收入，其中加密貨幣成為不少年輕人的熱門選擇。然而，高風險伴隨高報酬，操作不慎就可能瞬間血本無歸。

小資女1心態all in加密幣



根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名41歲單身上班族田中美咲（化名）便是一例。她對未來生活感到不安，看到男友靠加密貨幣獲利，便也嘗試小額投資。起初幾週，她成功賺到約5萬日圓（約新台幣1萬元），覺得「太簡單了」，因此將500萬日圓（約新台幣100萬元）投入帳戶，甚至嘗試槓桿交易。未料市場突然暴跌，她為了挽回損失不斷加碼攤平，結果500萬日圓很快蒸發殆盡。

不甘心失敗的她，接著又將剩餘的270萬日圓（約新台幣54萬元）全部投入，最終不僅全數賠光，甚至使用100萬日圓（約新台幣20萬元）信用卡現金嘗試翻本，但短短幾天就全數損失。最終，她800萬日圓（約新台幣160萬元）積蓄化為烏有，只留下龐大債務。

田中表示：「我做夢也沒想到自己會負債累累。一直以來，我的儲蓄都是靠每月固定扣款累積的，原本想靠自己維持單身生活，沒想到一時貪心就毀了這一切。」她回想當初因看到男友投資獲利而心生焦慮，認為自己若不跟進就會錯過機會，「幾週內賺到5萬日圓時，我以為太簡單了，但這也是我崩盤的開始。」

專家指出，田中的失敗關鍵在於追求短期利潤與槓桿操作，缺乏風險控管。加密貨幣價格波動極大，若急於翻本或使用生活資金投入，極易陷入負債危機。

避免類似失敗的黃金法則包括：



1. 僅使用閒置資金投資，嚴禁動用生活費或長期儲蓄。

2. 不追求一夜致富或試圖快速挽回損失，避免喪失理性判斷。

3. 了解加密貨幣的高度波動性，僅在風險可承受範圍內進行投資，或採取長期投資策略。

專家提醒，若投資為了緩解退休焦慮或補貼生活，卻最終損害了現有生活品質，結果將適得其反。

