黃立成曬近照！加密貨幣帳戶剩459萬 53歲「生日願望」成焦點

「麻吉大哥」黃立成早期以嘻哈團體L.A. Boyz成名，橫跨歌手、演員領域，又台又ABC的形象深植人心，近年則發展投資事業，包含電影、直播、加密貨幣等。不過，他先前經歷多次加密貨幣爆倉，帳戶一度剩下約459萬元，7日他迎來53歲生日，在社群曝光「生日願望」，同樣引起網友熱議。

黃立成7日度過53歲生日，他8日在社群曬出一張自拍照，頭戴自創標誌的鴨舌帽，嘴邊留著招牌白鬚絡腮鬍，先是在Threads以中文發文：「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野（台語）」，後又以英文在X（原推特）幽默說道：「又長了一歲，謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算」，自嘲才剛遇上加密貨幣強制清算。

貼文曝光後，吸引大批網友獻上祝福，也紛紛歪樓回應，「儘管爆倉無數次，還無任何怨言，uncle牛逼生日快樂」、「祝Uncle做多成功」、「Uncle幫你叫一個娜娜過去」、「祝你生日快樂，早日買旋轉大樓」、「剩多少不重要，重點是要拼」、「可以保佑以太幣升上去嗎」、「Uncle生日快樂，不要再補倉了」。

黃立成先前經歷2次加密貨幣虧損，除了10月中的大爆倉，11月初又遭到以太坊、HYPE強制部分清算，導致其帳戶淨值從190萬美元（約新台幣5800萬元）一路虧損到只剩14.9萬美元（約新台幣459萬元），他的後續反應及資金進出場行動，依然是網友關注的焦點。

