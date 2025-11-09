黃立成演戲邀約塞爆信箱 自曝「拒和徐若瑄演床戲」主因

【緯來新聞網】「麻吉大哥」黃立成剛迎來53歲生日，今（9日）在Threads公開一段自嘲意味十足的文字，回顧當年拍電影的時光，並首次透露曾因「堅持原則」而拒絕和女星徐若瑄演床戲，更笑問網友：「15年過去了，有人要看我演男主角嗎？」

黃立成曝拒和徐若瑄演床戲原因。（圖／翻攝Threads）

黃立成在貼文中表示，當年拍完電影《歐陽盆栽》後，客串邀約一度多到「塞爆信箱」，陸續演出《變身》《大尾鱸鰻》等作品，甚至受邀到好萊塢，與Emma Stone（艾瑪史東）、Josh Brolin（薩諾斯飾演者）、Ryan Gosling（芭比的肯）、Sean Penn共同合作。他笑稱：「我感覺我的時代來了！」他當時豪語：「不是男主角，我不演！」沒想到一句話讓片約瞬間消失，連徐若瑄邀請他客串床戲，他也因「有原則」而推掉。



黃立成無奈感嘆時間飛逝，「總之15年過去了，有人要看我演男主角嗎？」貼文一出再度引發大量討論。因以25倍槓桿做多以太幣遭爆倉的黃立成帳面虧損達1,516萬美元（約新台幣4.68億元），也被網友戲稱「爆倉哥」，有人延續「爆倉梗」狂虧：「uncle你可以拍一部圈幣爆倉的故事，你當主角絕對有說服力。」

廣告 廣告

黃立成曝拒和徐若瑄演床戲原因。（圖／翻攝Threads）

也有人建議他乾脆全力往電影圈發展：「uncle你不要再花錢買幣了，花錢拍個電影。」更有網友腦洞大開：「下一部電影：比特幣爆倉的Uncle。」也有人搞笑敲碗：「uncle可以自己出一部電影嗎？哪種類型都好，快復出！真的超想看的～～」

更多緯來新聞網報導

Bettii邀項婕如演好姊妹 意外曝相同MBTI

吳青峰竟唱了91首冷門曲目 全場觀眾力挺未離席