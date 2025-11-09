黃立成炒幣慘賠4.6億仍樂觀 揭當年狠拒徐若瑄床戲「真實原因」

黃立成出身嘻哈團體L.A. Boyz，從歌手、演員橫跨到投資領域。翻攝黃立成臉書

「麻吉大哥」黃立成7日迎來53歲生日，再度以獨特的幽默與灑脫態度掀起話題。出身嘻哈團體L.A. Boyz的他，從歌手、演員橫跨到投資領域，近年深耕加密貨幣市場，但日前加密貨幣大跌，傳出他已負債逾美金1500萬元（約新台幣4.6億元），雖多次爆倉，但黃立成依舊樂觀面對。

黃立成生日隔天在社群曬出自拍照，他戴著自家品牌帽、留著招牌白鬍鬚，用中文寫下：「謝謝大家的生日祝福，Uncle 希望你們健康又好野（台語）。」，隨後又在 X（前推特）用英文自嘲「祝大家都能發財致富，而不是破產清算」！暗酸自己近期因幣圈波動慘遭強制平倉，不改「幣圈樂天派」本色。

除了投資話題，黃立成也罕見回憶起演員生涯，透露當年拍完《殺手歐陽盆栽》後一度信心爆棚，甚至放話「不是男主角，我不演」！沒想到此舉直接讓他「片約歸零」。他還爆料曾被徐若瑄邀請客串床戲，「跟她演床戲，我超想...但我有原則，拒絕了」，幽默吐真言讓粉絲笑翻。

黃立成坦言，當時自我感覺「時代要來了」，結果立刻「無郎璀（沒人理）」，從此與演藝圈漸行漸遠。如今15年過去，他打趣喊話「捂郎咩款挖嗯男主角嘸」（有人要看我演男主角嗎）？似乎對演戲仍抱持熱情。

