黃立成真的虧慘了！2加密貨幣遭強制清算 帳戶淨值「僅剩14萬元」

「麻吉大哥」黃立成近年來漸漸淡入演藝圈，並轉戰加密貨幣市場，更在今年6月靠HYPE幣獲利650萬美元(約1.95億台幣)，被譽為「幣圈傳奇」。不過先前卻傳出在短短20多天總損失高達5510萬美元（約新台幣169億元）。黃立成的以太幣與HYPE多單於今（3日）中午再次遭到部分清算，其帳戶淨值僅剩14.9 萬美元（約新台幣459萬元）。

黃立成近年轉戰加密貨幣市場，先前傳出在短短20多天總損失高達5510萬美元。（圖／資料照）

根據《ZOMBIT》報導，鏈上數據顯示，黃立成的以太幣與 HYPE 多單於今天中午再次遭到部分清算，導致其實現了13.5萬美元的虧損。而在強平前後，黃立成還主動平倉了約3.3萬顆 HYPE 多單，實現10.8萬美元的虧損。截至目前為止，麻吉大哥的帳戶仍持有 1,632 顆以太幣的多單，浮虧23.5萬美元，強平價格為3,723美元。過去一週下來，黃立成的帳戶淨值從190萬美元一路虧損至僅剩14.9萬美元（約新台幣459萬元）。

黃立成的以太幣與HYPE多單於今再次遭到部分清算，其帳戶淨值從190 萬美元一路虧損至僅剩14.9萬美元。（圖／翻攝自hyperbot）

面對美國總統川普關稅政策的影響，加密幣價劇烈波動，黃立成先前在X發文: 「Was fun while it lasted.(過程很有趣)」隨後，又引用金融金句「Buy the fucking dip（逢低大買）」、「Buy when there’s blood in the streets, especially when it’s mine and yours（在市場血流成河之時就該進場；尤其流的是你和我的血時）」、「Buy the builders（買進那些真正在打造未來、創造新事物價值的人或公司）」，似乎在為自己勉勵。



