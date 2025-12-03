黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光

黃立成。（圖／翻攝自臉書／黃立成 Jeffrey Huang）

美東時間1日比特幣（bitcoin）暴跌約6%，跌破86,000美元，創下自3月以來最大單日跌幅，讓近年積極參與加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成慘賠2128萬美元（約新台幣6.6億元）。不過，2日加密貨幣大反彈，以太幣瘋漲7%，黃立成也在凌晨發文表示「故事仍在繼續」。此外，關注加密貨幣的帳號發現，黃立成疑似有「幸運數字」。

加密貨幣關注帳號「EyeOnChain」2日深夜在X發文指出，黃立成「重返賭桌」，將市場當成拉斯維加斯，一進去就覺得莊家欠他錢，他繼1日虧損2128萬美元後，又開了另一個倉位，且2個倉位的代碼都為「4588.8888」，推測此串數字可能是黃立成的幸運數字。目前黃立成有2個倉位，總金額為1475萬美元（約新台幣4.6億元）。

黃立成則在台灣時間3日凌晨1時許於X寫下「故事仍在繼續」（The saga continues），也讓不少網友驚嘆「老闆，你虧了2100萬多美元，居然還上線推特？老兄，你是不是有龍珠啊」、「從一開始就從未結束或暫停過」、「傳奇永不放棄」、「壞日子總會過去的，堅強點」、「好事需要時間，偉大的事需要更長的時間，而你注定要成就偉大的事」。

