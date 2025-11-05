黃立成被清算帳戶剩14.9萬美元！深夜發聲喊這句

娛樂中心／楊佩怡報導

藝人「麻吉大哥」黃立成近年全身心投資加密貨幣，不料上月10日迎來史上最大爆倉，嚴重影響全球的虛擬貨幣投資人，黃立成則在短短20天內損失約17億新台幣，然而3日他的以太幣和HYPE多單再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成在4日深夜發聲了。

比特幣在今（5日）清晨連番拋售下跌破 10 萬美元大關，為整體加密貨幣市場投下震撼彈；這波跌勢也被外界認為是上月中旬爆發的史上最大槓桿清算事件的後續。而先前黃立成才因大爆倉，在短短20天內，從原本的獲利的4450萬美元（約13億7千萬台幣），反虧了1000萬美元（約3億台幣），總虧損高達5450萬美元（約16億7千萬台幣），當時他僅淡淡的稱「Was fun while it lasted（過程很有趣）」，讓網友甘拜下風。

比特幣跌破10萬「黃立成又被清算」！帳戶剩14.9萬美元「深夜發聲了」

黃立成遭清算後，帳戶從淨值190萬美元，虧損至14.9萬美元。（圖／翻攝自hyperbot）

不受虧損影響的他，持續開合約增倉做多，但遲遲不見幣圈回漲。根據《ZOMBIT》報導指出，黃立成的以太幣與HYPE多單於3日中午再次遭到部分清算，導致其實現了13.5萬美元的虧損，短短一個禮拜的時間，黃立成的帳戶從淨值190萬美元一路虧損至僅剩14.9萬美元，引發外界熱議。

黃立成遭清算剩14.9萬美元後，在社群發文說「痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟」。（圖／翻攝自X@Machi Big Brother）

不過擁有強心臟的他，在面對比特幣跌破10萬美元的情況後，又再度於X平台發文回1句：「Misery loves company but I only want to see you win brother.（痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟）」，此外，他還在Threads上發出游泳的背影照寫下：「Uncle」。貼文曝光後，吸引大批網友留言朝聖，「Uncle村幾ㄍㄧ懶覺心態還這麼穩」、「Uncle 心態還是這麼穩，你其實有對沖對不對！」、「不愧是Uncle ，一個月虧2874萬美金仍心如止水」、「帥，爆倉還能從從容容，游刃有餘，不愧是我uncle」、「Uncle我的多單也跟著爆倉了」。









《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：比特幣跌破10萬「黃立成又被清算」！帳戶剩14.9萬美元「深夜發聲了」

