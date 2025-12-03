黃立成豪砸4.6億殺回市場！6字吐心聲 「幸運數字」曝光

娛樂中心／張尚辰報導

1日加密貨幣市場劇烈震盪，比特幣（BTC）、以太幣（ETH）均出現下跌，部分玩家面臨強制平倉。而近年轉戰加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，也受到這波暴跌影響，以太幣多頭部位從浮盈轉為浮虧並遭清算。不過，2日黃立成又再度開設另一個倉位作多以太幣，且代碼都是「4588.8888」被分析師認為這應該是黃立成的幸運數字，對此，黃立成也在凌晨久違發文「故事仍在繼續」，似乎想把過去失去的全部拿回來。

廣告 廣告

2日深夜，加密貨幣關注帳號「EyeOnChain」在X平台上發文，指出黃立成在1日部分倉位再次遭到強制平倉後，再度殺回以太幣市場，又開設另一個倉位作多，且兩個倉位的代碼皆為「4588.8888」，因此分析師推測，這串數字可能是黃立成的幸運數字。

分析師表示，目前黃立成一共有兩個倉位，總金額超過1475萬美元（約新台幣4.6億），其中光是以太幣就超過1325萬美元（約新台幣4.1億）。

黃立成加倉作多後，久違發文。（圖／翻攝自X平台@machibigbrother）

黃立成2日深夜也在X平台上發聲，寫下「故事仍在繼續。」似乎有意想要把過去在加密貨幣市場上虧損的錢，再次賺回來。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

范冰冰金馬封后！網紅作家讚：這是跌倒7次、站起8次的故事

小A辣遭嗆「整形浪費錢」！對比照曝光 吐心聲：這筆投資值到不行

南珉貞表演慘摔！腳踝腫到「整片發紫」 嚴重傷勢照曝光

好市多新上架「1水果」！婆媽超愛大顆又多汁 震撼價格曝光

