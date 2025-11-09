黃立成1原因「拒跟徐若瑄演床戲」！從意氣風發到15年沒戲拍

男星黃立成。（圖／中時資料照）

「麻吉大哥」黃立成近年轉戰虛擬貨幣投資，卻因市場波動傳出慘賠逾4億元台幣，近來在社群上頻頻發文，引發外界關注。近日他在Threads上自嘲發文，回顧當年演藝生涯的高峰與轉折，坦言自己在拍完《殺手歐陽盆栽》後意氣風發，甚至放話「不是男主角就不演」，還拒絕與徐若瑄演床戲的邀約。未料從此15年沒戲拍，他也笑問：「有人要看我演男主角嗎？」

黃立成回憶，當年他拍完《殺手歐陽盆栽》後，接連收到《變身》、《大尾鱸鰻》等片約，還曾在好萊塢作品中客串，與艾瑪史東（Emma Stone）、喬許布洛林（Josh Brolin）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）及西恩潘（Sean Penn）同台演出，讓他信心大增，認為「我的時代來了」。他透露，當時片約不停塞爆信箱，於是放話：「不是男主角，我不演！」

廣告 廣告

結果卻是從此戲約全斷，黃立成還自曝：「後來連徐若瑄找我客串，跟她演床戲，我超想…但我有原則，拒絕了。」文末語氣帶著幾分自嘲與無奈地寫道：「十五年過去了，捂郎咩款挖嗯男主角嘸？」（有人要看我演男主角嗎？）此話一出引發大批粉絲回應，不少人留言勸他：「大哥自己投資當男主角」、「希望你拍一部ABC黑道電影，台灣一定會爆紅。」

也有網友打趣說：「安摳你不要再花錢買幣了，花錢拍個電影吧！」、「如果徐若瑄找我演床戲，哪還有什麼原則，車馬費我自付！」、「大哥自己投資當男主角啊，我還記得小時候看到布袋戲阿公跟L.A. Boyz拍的電影。」

更多中時新聞網報導

繁星申請名額10年新低 備審不實不錄取

政院拍板 4年投入百億拚國旅

化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇