黃立成2個月已被清算200次！損失7.2億 帳戶餘額曝光

美籍台裔男歌手、L.A. Boyz成員「麻吉大哥」黃立成，近期在加密貨幣市場遭遇重創，根據鏈上分析團隊「Lookonchain」最新監測數據顯示，黃立成自10月中市場崩盤以來，已被清算200次，總損失超過2,288萬美元（約新台幣7.32億元）。

鏈上數據顯示10月中市場崩盤後被清算200次

「Lookonchain」今（16日）在X上發文指出，Machi黃立成（@machibigbrother）真是名副其實的「清算冠軍」。自10月11日市場崩盤以來，黃立成已被清算200次。

黃立成虧損多少？

「Lookonchain」表示，依據數據顯示，黃立成總損失超過2,288萬美元，目前帳戶現在只剩下5萬3,178美元（約新台幣167萬元）。

這個損失金額，對普通人來說相當驚人，也立刻在網路引發熱議，不少網友紛紛留言，「200次清算2千多萬美金的虧損，這哥們是真的猛，我都不好意思說自己虧了」「清算冠軍再次出擊」。

黃立成反應是什麼？

雖然數字驚人，不過黃立成本人似乎很淡定，11月剛過完生日的他，除了發文感謝大家祝福外，也不忘自嘲「祝大家都能發財致富，而不是被爆倉。」

