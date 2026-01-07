黃立行消失樂壇多年 跨年夜被野生捕獲 51歲近況曝光

金曲歌王黃立行。(圖／中時資料照)

51歲歌手黃立行以男團L.A. Boyz出道，解散之後，發行個人專輯，並以《黑的意念》獲得第16屆金曲獎「最佳國語男演唱人獎」，近年淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光，沒想到在跨年夜被DJ馬克巧遇，還PO出兩人合照，掀起網友熱議。

DJ馬克日前在臉書發文，他表示在2025年邁入最後幾分鐘時，巧遇金曲歌王黃立行，並趁機向對方要求合照留念，只見黃立行頭帶毛帽、全身包緊緊，還背著家中愛犬，對著鏡頭露出燦爛笑容，好心情全寫在臉上，馬克也難掩心中激動情緒表示：「我覺得2026會是強到地心引力抓不住的一年」，似乎透露遇到黃立行是個好兆頭。

PO文曝光後，引起網友熱議：「黃立行還給我養博美，有夠反差」、「恭喜馬克解鎖了一位隱藏人物」、「長得帥，還養狗狗，這是什麼完美的Stanley」、「我要是有幸遇見Stanley，我會直接原地起飛耶」、「好幸運喔，竟然遇到黃立行」、「好羨慕，快告訴我你都燒什麼香」、「他這樣子揹狗也太可愛了」。

感情方面，黃立行和「大陸四大花旦」之一的徐靜蕾愛情長跑15年，對於常被問及是否結婚?徐靜蕾強調兩人感情不差那一張紙，更透露自幼受到父母相處影響，對婚姻有些恐懼，也不想要生小孩，不過為了以防未來後悔，39歲時已經赴美凍卵。

徐靜蕾和黃立行愛情長跑15年。(圖／微博)

