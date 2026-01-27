黃紹庭助理費案二審維持緩刑 本人親回6字

國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理補助費高達1455萬元，高等法院高雄分院今（27）日二審宣判，維持一審緩刑判決，但支付公庫金額由150萬元提高至200萬元，並須增加7堂法治教育課程。對此，黃紹庭僅以「尊重司法判決」6字回應。（本報資料照片／柯宗緯攝）

國民黨籍高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理補助費高達1455萬元，高等法院高雄分院今（27）日二審宣判，維持一審緩刑判決，但支付公庫金額由150萬元提高至200萬元，並須增加7堂法治教育課程。對此，黃紹庭僅以「尊重司法判決」6字回應，態度相對低調。

國民黨高雄市黨部也表示，尊重司法判決，後續將依黨內相關規定辦理。據了解，在案件尚未定讞前，黃紹庭仍保有現職議員身分與參選資格，黨內對助理費案件的處理原則並未出現轉向，短期內不致對其參選布局造成實質影響。

隨著2026年高雄市議員選舉腳步逼近，第8選區（前金、新興、苓雅）選情逐步加溫。該選區應選5席，現任議員包括國民黨的黃紹庭、許采蓁，以及民進黨的黃文益、湯詠瑜與郭建盟，5人長期深耕地方，各自掌握穩定支持結構，整體盤勢被視為相對穩定，藍綠方面擬各提3席。

藍營方面，第3席提名競逐已提前浮上檯面，包括苓雅區仁政里長黃裕庭、前高雄市議會議長許崑源的助理陳雅敏，近期陸續掛出看板、勤跑地方，將爭取出線與老將廝殺。

黃紹庭二審判決出爐，實際衝擊選情程度仍待觀察。據了解，距離全案定讞推估可能至少1、2年時間，在此之前黃紹庭仍具議員資格，且目前黃的基層服務與地方經營未見停歇，評估他將繼續迎戰年底選舉。

