黃紹庭大膽預言：陳其邁2032與蔣萬安正面交鋒

高雄市長陳其邁任期將屆，今天（3日）在議會被問到是否會跟前市長謝長廷、陳菊一樣，在任期結束前提前到中央當官。對此，陳其邁強調，「我會做好做滿，做到任期最後一天」。國民黨高雄市議員黃紹庭則是大膽預言，2032年總統大選，陳其邁可能與台北市長蔣萬安正面交鋒。

高雄市長陳其邁。（資料圖／中天新聞）

黃紹庭今天在高雄市議會質詢時提及，過去前市長謝長廷於民國94年提前兩年出任行政院長，陳菊則於107年轉任總統府祕書長，因此外界普遍關注陳其邁是否會步上前人後塵。黃紹庭直接向陳其邁提問，「市長，你能不能跟市民說清楚明年的去處？」並追問是否會提前北上接任行政院長。

面對黃紹庭的提問，陳其邁表示，「這題已經問過非常多次，到現在我的答案一樣，我會做好做滿，我會做到任期最後一天，這是我的工作」。陳其邁也強調自己的立場始終未變，承諾會履行對市民的責任。黃紹庭則認為，「人要有始有終、要守信用」，這是所有市民的共同期待。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

陳其邁提到自己過去三年來最亮眼的施政成果，是引進台積電設置5座2奈米廠，讓高雄成為全台半導體先進製程產能最多的城市。黃紹庭則提到，台北市長蔣萬安近期也成功吸引輝達進駐台北，顯示產業發展為城市治理核心，他更預言，「搞不好2032年總統大選，你們（蔣萬安、陳其邁）會狹路相逢」。

