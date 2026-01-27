黃紹庭案判緩刑 牽動後續選情

國民黨籍高雄市議員黃紹庭（中）涉嫌詐領助理補助費高達1455萬元，高等法院高雄分院27日二審宣判，維持一審緩刑判決。對此，黃紹庭僅以「尊重司法判決」6字回應。（本報資料照片）

國民黨高市議員黃紹庭涉詐助理費案27日二審宣判，雖維持緩刑判決，但已為今年高雄市議員第八選區掀起波瀾，藍營除面臨黃案後續影響，更有里長黃裕庭挑戰與泛藍背景的陳雅敏參戰，內部票源面臨稀釋，恐讓現任綠營3席坐收漁利，泛藍分裂危機已成選情關鍵。

高雄市議員第八選區包括前金、新興、苓雅等區，應選5席，藍綠預計各提3席，現任議員包括國民黨黃紹庭、許采蓁，以及民進黨黃文益、湯詠瑜與郭建盟。這5人長期深耕地方，各自掌握基本盤，選情相對穩定。

然而，黃紹庭涉嫌詐領助理補助費達1455萬元，高等法院高雄分院昨二審宣判，維持一審緩刑判決，但支付公庫金額提高至200萬元，並須增加法治教育課程。黃紹庭僅以「尊重司法判決」低調回應。

雖然國民黨高市黨部表示，將依規辦理。且在判決尚未定讞前，黃紹庭仍保有現職與參選資格，短期內不致於動搖參選布局，但是否衝擊中間選民投票意向，仍待觀察。

除了黃紹庭官司變數，藍營新人挑戰也讓局勢複雜，苓雅區仁政里長黃裕庭近期頻頻與國民黨高市黨部主委、立委柯志恩合體跑行程，看板也陸續掛出，展現爭取藍營第3席提名野心。

然而，最令藍營基層焦慮的莫過於「泛藍分裂」危機。前議長許崑源的幕僚陳雅敏，雖出身國民黨卻以無黨參選；日前服務處成立時，藍、白陣營大咖現身力挺，地方實力不容小覷。陳雅敏參戰，不僅直接衝擊藍營票倉，更被視為與同樣接棒許崑源資源的許采蓁「同場較勁」，泛藍選票面臨嚴重分散。

地方人士分析，民進黨現任3席實力穩固，黃紹庭目前態勢是「選到底」，若「無意外」，當選應不成問題，但若藍營內部無法有效整合，在「內有新人挑戰、外有泛藍瓜分」腹背受敵下，原本席次「坐二望三」恐難以達標。