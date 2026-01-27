即時中心／劉朝陽報導



國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費案，歷經一年多審理後，司法結果再度出爐。高雄高分院今（27）日上午宣判二審結果，維持一審見解，依《貪污治罪條例》判處黃紹庭有期徒刑2年、緩刑5年，並褫奪公權5年。

檢調接獲檢舉展開搜索 黃紹庭助理費案牽連17人到案

本案起因於2024年檢調接獲檢舉，指黃紹庭疑似長期以人頭助理、低薪高報等方式詐領公費助理費。檢調於9月26日發動搜索，兵分多路前往包括服務處在內的10處地點，並帶回黃紹庭父母及服務處人員等17人偵訊。其中6人訊後分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任一度遭聲請羈押，最終裁定無保請回。



引發爭議的是，檢調行動前一刻，黃紹庭突然搭機前往中國廈門，隨即失聯神隱，引發外界質疑是否有意規避司法調查。黃紹庭事後透過自錄影片喊冤，強調並非畏罪潛逃，4天後自行返台，但一下飛機就遭檢方拘提並聲押禁見獲准。

人頭助理、匯款妻帳戶製造金流斷點 黃紹庭坦承犯行二審維持原判



檢方深入追查後發現，黃紹庭不僅以人頭方式請領助理費，還涉嫌將部分款項以每月3至4萬元匯入妻子名下帳戶。由於其妻長年與子女居住美國，並未實際擔任議會助理，相關金流被認定屬詐領公帑。此外，黃紹庭也被查出以不法助理費支付服務處水電費，並指示他人提領現金，企圖製造金流斷點。



面對檢方指控，黃紹庭在偵查與審理過程中坦承全部犯行，並繳回高達1455萬元的犯罪所得。高雄地院去年6月一審判決出爐，除判刑2年、緩刑5年外，另須向國庫繳交150萬元。案件上訴後，高雄高分院今日二審宣判結果出爐，維持原判。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／黃紹庭涉詐助理費1455萬全吐出 二審判2年、緩刑5年定讞

更多民視新聞報導

「剴剴」案二審宣判！高院駁回上訴 惡保母劉姓姊妹維持無期、18年徒刑

惠台政策？中國續抵制日本旅遊 虎航「米子空港」包機延長

歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光

