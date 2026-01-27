黃紹庭涉貪助理費1455萬免關 二審仍緩刑、繳庫金加碼

高市議員黃紹庭涉詐助理費。施書瑜攝



國民黨高市議員黃紹庭涉詐助理費1455萬元，一審依《貪污治罪條例》判處有期徒刑2年、緩刑5年。檢方不服上訴，要求從重量刑並撤銷緩刑。高雄高分院今（1/27）日宣判，駁回檢方上訴，維持原判刑度與緩刑，但將支付國庫金額由150萬元提高至200萬元，全案可上訴。

判決指出，黃紹庭自2014年12月25日起，擔任高雄市議會第2至第4屆議員期間，涉嫌以人頭助理掛名、低薪高報等方式，向市議會不實請領助理補助費，金額合計1455萬元；高雄地檢署偵辦後，依違反《貪污治罪條例》起訴黃紹庭。

廣告 廣告

檢方偵查期間，曾於2024年9月26日發動搜索行動，但黃紹庭當日清晨搭機前往中國廈門，隔日自拍影片澄清後一度失聯，直至9月29日下午返台；檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准，同年11月底，檢方偵查終結，起訴黃紹庭夫妻及12名助理，高雄地院隨後裁定黃以150萬元交保。

2025年6月底，高雄地院審結宣判，審酌黃紹庭坦承犯行，並已繳回全數犯罪所得，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，須完成240小時義務勞務，另支付國庫150萬元。其妻李淑慧則判處有期徒刑1年8月、褫奪公權2年，緩刑4年，須接受5場法治教育並支付國庫40萬元。

檢方認為一審量刑過輕，去年12月23日於高雄高分院辯論庭中，請求法院撤銷緩刑並加重刑責；黃紹庭則於庭上再度坦承犯行，請求維持原判。

高雄高分院今宣判認為，一審量刑及緩刑處分尚屬妥適，黃紹庭刑度、緩刑及褫奪公權均維持不變，僅調整緩刑附帶條件，將支付國庫金額提高為200萬元；其妻李淑慧上訴則遭駁回。

更多太報報導

信昌化工爆裁員！民代批勞工局「看戲單位」怒凍6760萬預算

高雄推新政「安居+扶持」 40%婚育宅上線！三大加碼措施拚生育率

黃國昌喊藍白合：拉下賴瑞隆 陳其邁低調避談