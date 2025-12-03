黃紹庭盼市長任期做好做滿 指未來可能與蔣萬安狹路相逢

市議員黃紹庭稱許陳其邁市長是民進黨在這個世代的不二人選，他期許陳市長能信守承諾有始有終，任期做好做滿。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃紹庭三日總質詢稱許陳其邁市長是民進黨在這個世代的不二人選，他期許陳市長能信守承諾有始有終，未來在二○三二年有可能與台北市長蔣萬安狹路相逢，屆時可能有精彩的「超級比一比」。

黃議員表示，陳市長任期將屆滿，回顧任期最亮眼政績，包括台積電二奈米設廠量產、高鐵確定延伸進入市區、國內外大咖歌星唱紅城市能見度等。最需要檢討則有舊市區都更改建速度太慢、市府財政體質依舊虛弱、產業轉型發展應該更快等。

黃議員指出，台積電預計在高雄設六座二奈米廠，未來三到五年在全世界半導體二奈米領域，高雄將成為國際矚目焦點，他肯定陳市長與及團隊努力達成非常不容易的成就。

他提到，無獨有偶、台北市長蔣萬安上週在台北市議會備詢也說輝達企業總部進駐台北是蔣三年來執政最大亮點。兩位市長所見略同，證明產業發展是城市經營重中之重。

黃議員說，輝達一年總營收高達一千三百億美元、台幣逾四兆，今年台灣總預算僅二兆九千餘億元，堪稱富可敵國，以台灣去年出口總額近十五兆台幣，電子IC產業就貢獻一半以上。

黃議員強調，高雄必須迎頭趕上，台積電進駐只是第一步，人類歷史將進入AI時代，高雄未來應努力朝「北台積、南IC」打造半導體完整產業鏈，南高雄的亞灣區及原二○五兵工廠是最適合半導體研發中心，並加碼吸引設計產業進駐。