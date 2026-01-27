黃紹庭詐助理費二審維持緩刑 高雄市議會：仍具2026參選資格

高雄市國民黨議員黃紹庭詐助理費，二審維持原刑度。（翻攝自黃紹庭臉書）

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費案，高雄高分院於今（27日）進行二審宣判。法官裁定維持一審刑度，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，但將原本支付國庫的金額從150萬元提高至200萬元，且須接受7堂法治教育課程，全案仍可上訴。由於此案尚未定讞，高雄市議會證實黃紹庭目前仍保有議員職權，且具備年底議員選舉的參選資格。

判決指出，黃紹庭在擔任高雄市第2至4屆議員期間，涉嫌利用人頭助理及低薪高報等手段，向市議會詐領助理補助費高達1,455萬餘元。高雄地檢署依違反貪污治罪條例將其起訴，一審審酌其認罪態度及相關情狀後給予緩刑，檢方提上訴。二審維持緩刑判定，但為了進一步警惕並落實司法正義，決定加重緩刑的附加條件，要求其支付國庫更多金額以換取免於入監。

高雄市議會說明，目前案件仍處於上訴階段，除非黃紹庭決定放棄上訴導致判決確定，否則其議員職權將暫時維持。關鍵在於褫奪公權部分，若未來判決正式定讞，黃紹庭將依法喪失現任公職並不得參與往後選舉；但在定讞前的這段空窗期，他在法律上依然擁有參選權，這也意味著他仍能參與即將到來的年底選戰。

國民黨高雄市黨部在宣判後也隨即發表聲明，強調黨部一貫立場是尊重司法判決，後續將會根據黨內相關違紀處理規定辦理，針對其參選資格與黨內提名作業進行進一步研議。





