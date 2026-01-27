黃紹庭詐領助理費案 二審判2年.褫奪公權3年

南部中心／綜合報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌以人頭助理及低薪高報等手法，詐領助理費1455萬元，二審27日上午宣判，維持一審判決刑度，有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年，不過在支付國庫的金額部份從150萬元提高到200萬元，全案仍可再上訴。

黃紹庭詐領助理費案 二審判2年褫奪公權3年 支付國庫改200萬

國民黨高雄市議員黃紹庭服務處仍持續運作，似乎準備投入年底選戰。（圖／民視新聞）

國民黨高雄市議員黃紹庭，因涉嫌浮報詐領助理費，一審遭判有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權3年。檢方認為量刑太輕，提起上訴，高雄高分院二審27日判決，維持一審刑度，但支付公庫金額由150萬元提高至200萬元，並須增加7堂法治教育課程。高雄高分院行政庭長李淑惠表示：「被告黃紹庭違反貪污治罪條例等案件，只有檢察官就量刑部分提起上訴。本院審理結果，認為原審量刑以及緩刑的宣告並沒有違誤，但就緩刑附條件的部分，認為尚有未合，因此撤銷原判決就緩刑附負擔的部分，另外諭知240小時的義務勞務，以及向公庫支付新台幣200萬元，並且要接受法治教育課程7個場次，緩刑期間付保護管束。」

黃紹庭詐領助理費案 二審判2年褫奪公權3年 支付國庫改200萬

國民黨高雄市黨部表示，黃紹庭在還沒定獻前，都能夠參與市議員黨內初選。（圖／民視新聞）

記者聯繫黃紹庭，沒接電話。檢方調查，黃紹庭從2014年底開始，擔任第2至4屆議員期間，涉嫌以人頭助理及低薪高報等手法，詐領助理補助費共1455萬元，被依違反貪污治罪條例起訴，就在檢警發動搜索之際，黃紹庭竟搭機飛往中國廈門，返台後隨即遭到收押，兩個月後交保。如今二審判決出爐，仍可再上訴，由於案件還沒定讞，黃紹庭仍具有議員資格。國民黨高雄市黨部發言人張永杰：「針對黃紹庭議員二審判決結果，國民黨高雄市黨部尊重判決結果，後續將依照黨內相關規定辦理。」黃紹庭是否上訴，關係著能不能參與年底的市議員選舉，根據了解，黃紹庭服務處仍持續運作，似乎準備投入選戰，國民黨市黨部也表示，還沒定獻前，都能夠參與黨內初選。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

