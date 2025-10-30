黃肇輝變身黃仁勳：市政AI落後

許多人都說議員黃肇輝神似輝達執行長黃仁勳，他也化為「分身」，建議市府善用AI應用，提高市政效率和為民服務。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員黃肇輝總質詢時，穿上輝達執行長黃仁勳的造型皮衣亮相，以「分身」方式，質詢市府的ＡＩ應用與相關產業帶動不足之處。他也建議高速公路永康段高架化，以一勞永逸方式，解決永康多處高速公路涵洞下塞車問題。

黃肇輝一登場，就吸引所有人目光。黃肇輝強調，市府運用ＡＩ智慧治理，以科技解決人民需要，而非監督人民。他一一點名各局處，並為其盤點整體各運用處，如研考會的1999市民服務平台，沒有智能ＡＩ化，「沒有ＡＩ就很ＢＩ（悲哀）」。直指市府推動智慧城市進度落後，應加強各局處間資料庫整合與應用，讓科技真正成為市政管理與民眾服務助力。

黃肇輝說，高雄市有「智慧燈塔計畫」，結合科技公司協助打造數位孿生模擬城市，台南付之闕如，ＡＩ產業招商也應整體角度出發，形成聚落優勢，以永康創意設計園區為例，規劃不明確、方向未確認，恐影響永康地區整體經濟發展。

ＡＩ科技執法部分，黃肇輝認為雖有助管理與查驗，然非監督人民，而是讓人民生活更便利安全。ＡＩ教育議題，指教育局主辦「智慧城市ＡＩ機器人全國賽」，首度開放全國報名，卻遭家長指恐有黑箱，要求公開說明。教育局強調一切公平公開公正。

盤點永康交通，面對長年的交通阻隔問題，黃肇輝指永康鐵路地下化計畫已獲行政院核定，可望解除南北分隔，然高速公路造成東西向交通瓶頸。他以ＡＩ模擬，研議將永康段高速公路高架化，打通東西交通動線，改善塞車及涵洞淹水問題。工務局回應，高架化為半半施工，可運用至岡山至安定地段，類似北部五楊高架橋，若以此法施工北承受交通黑暗期，但可多一、兩條車道。