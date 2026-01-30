黃致誠接任中山附中校長 帶領學生走向國際化

黃致誠接任中山大附中校長 帶領學生走向國際化

原任基隆市八斗高中校長黃致誠，新接任中山大學附中校長，教育部政務次長張廖萬堅出席就任典禮期許黃校長帶領學校走出創新的路，黃校長則表示，未來將拓展學生更廣闊的國際視野。

國立中山大學附屬國光高級中學舉辦新卸任校長交接典禮，由卸任代理校長張文凱將印信交接給新任校長黃致誠，正式就任中山附中第五任校長。教育部張廖萬堅次長肯定黃校長善於溝通、協調，而且會傾聽，未來中山附中在校長的帶領下，將走出一條教育創新的路。

監交人中山大學校長校長李志鵬表示，黃校長的教學經歷相當完整，同時在教育部也累積了深厚的人脈，相信可以為中山附中帶進更多的資源。

黃致誠校長首先感謝一路以來許多人的照顧，未來也希望可以和中山大學有更多的連結，引進更多的大學師資，同時也伴隨臺灣科技產業的發展，他也將帶領學生進行更多的國際連結。