黃色小惡魔入侵爭鮮 三井OUTLET玩具總動員

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動畫電影搶攻夏日票房，各通路跨界聯名炒熱知名度與買氣。《小小兵&大怪獸》將於6月底登場，爭鮮取得授權推出11款限定餐點與周邊商品，全台12家門市更變身主題店；全聯攜手高露潔、寶可夢開賣聯名牙膏。MITSUI OUTLET PARK與Mitsui Shopping Park LaLaport南港則設置《玩具總動員5》主題造景，為6月17日上映的電影暖身；生活雜貨品牌CACO於台灣北中南開闢「玩具總動員5快閃店」。

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照明娛樂最新動畫電影《小小兵&大怪獸》定6月30日在台上映，看好可愛小小兵的魅力，爭鮮取得官方聯名授權，即日起至8月3日力推11款系列限定餐點，像是結合香蕉與焦糖鮭魚的「香蕉檸檬焦糖鮭」、有小小兵造型的「小小兵漢堡排」……等，爭鮮PLUS門市更端出專屬新品「章魚怪炸串」與「橘橘焦芒雞肉串」。會員單筆消費滿200元可加購沙灘袋、冷水瓶……等聯名商品，指定12間門市打造成小小兵主題店，走進店內彷彿闖進電影世界。

牙膏品牌「高露潔」在全聯門市銷售「小小兵聯名牙膏」，選用清爽的涼涼薄荷口味，並具備1,000ppm含氟量，讓喜歡小小兵的孩童更願意刷牙並學習正確的潔牙方式。「寶可夢聯名牙膏」同步上架，包裝上印有皮卡丘與杰尼龜圖案，香味為「清新草莓」，一樣希望透過角色魅力讓孩子養成刷牙習慣。

MITSUI OUTLET PARK北中南據點，以及Mitsui Shopping Park LaLaport南港都找來《玩具總動員5》合作，即日起於館內布置多種電影主題造景。林口店設立近5公尺高的邦妮家「熟悉的屋簷」、台中港店規畫體驗套索任務的「荒野牛仔特訓令」、台南店有抱抱龍坐鎮的「抱抱能量補給站」等。大小朋友拍照打卡或完成指定任務集章，即可帶回專屬電影周邊。

此外，服飾與生活雜貨品牌CACO獲得授權，於Lalaport南港、台中大遠百、新光三越台南新天地與高雄夢時代開設「玩具總動員5快閃店」，分別以電影房間、三眼怪娃娃機、童趣紙箱與惡鄰阿薛為主題店裝，展售電影主題玩具、角色壓克力擺件、短T、襯衫、帽子、襪子……等商品。若粉絲無法到場選購，可上CACO官網下單。

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