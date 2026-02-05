黃色小鴨回來了！賴瑞隆、尹立進市場送祝福 「好運隆加馬」紅包萌翻市民

▲新年伊始！賴瑞隆、尹立市場送祝福 「黃色小鴨小紅包」首度亮相，祝市民好運隆加馬。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】新年伊始，高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（5）日下午與市議員參選人尹立親赴左營區自由黃昏市場，向採買年貨的市民朋友發送春聯與斗方，將新年的祝福親手送到大家手中。賴瑞隆也首度發放「黃色小鴨小紅包」，吸引不少民眾駐足索取、爭相合影，更有人直呼「超可愛」，現場氣氛熱絡。

賴瑞隆表示，今年特別推出黃色小鴨造型的一元小紅包，並印有「好運隆加馬」賀詞，象徵好運啟動、福氣隨行；除了在馬年送上最誠摯的新年祝福，也希望所有高雄市民都能福氣滿滿、事事順心。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，高雄在歷任市長謝長廷、陳菊到陳其邁市府團隊的努力下，港灣越來越美、城市越來越有自信。十三年前，他在市府服務期間引入黃色小鴨大型國際IP，颳起席捲全台的「黃色旋風」，不僅開創高雄的萌經濟，也成為許多市民心中難忘的光榮時刻。

賴瑞隆指出，希望透過這個小紅包，把祝福送到每一位市民手中，用溫暖與療癒的力量，陪伴大家在新的一年持續大步向前。

最後，賴瑞隆強調，高雄的進步是一棒接一棒累積而成，他會全力以赴，與市民攜手為城市打造嶄新黃金十年，讓高雄繼續進步、持續光榮。

「黃色小鴨一元小紅包」以及「好運隆加馬春聯」等幸運小物，後續也將持續發放，相關資訊請關注賴瑞隆官方粉絲專頁；歡迎所有市民朋友將祝福帶回家。（圖╱賴瑞隆立委辦公室）