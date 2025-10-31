黃色緊身衣傳奇！李小龍「一記飛踢」征服世界 影史14部硬漢經典重現

「李小龍 × 硬漢過江」主題節目展現電影主角「一個人也能打到底」的精神。（© 2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved.）國家影視聽中心提供

影史上的硬漢銀幕形象從何而來？國家影視聽中心宣布將於今年11、12月推出「李小龍×硬漢過江」主題影展，精選以李小龍為首的14部經典硬漢電影。觀眾將可在大銀幕上見證這位身穿黃色緊身衣的功夫之神，如何以一記飛踢躍進世界電影史，讓「無堅不摧」的硬漢精神至今依然經典不敗。

李小龍五大傳奇定調「硬漢」精神

從《追殺比爾》到《少林足球》中不斷被致敬的黃色緊身衣，足以證明李小龍所代表的文化符號穿越時空。本次主題節目將呈現李小龍震撼影壇的五部經典作品，定調「一個人也能打到底」的精神。包括翻轉銀幕形象的《唐山大兄》（1971）、雙截棍武打經典《精武門》（1972）、東西方武術較勁的《猛龍過江》（1972）、功夫哲學結合動作設計的《龍爭虎鬥》（1973），以及未完成的影壇傳奇《死亡遊戲》（1978）。

阿諾、藍波都是李小龍「遠房表親」

李小龍的形象靈感引動了世界電影，讓往後的硬漢一個比一個不好惹。「李小龍×硬漢過江」選入9部作品，呼應這些超MAN的銀幕英雄，他們無需超能力，就能用勇氣和肌肉帶來安全感。

入選名單包括叢林中爆炸的《第一滴血2》（1985）藍波、一人滅一國的《魔鬼司令》（1985）阿諾，以及劈腿劈進秘密搏擊大賽的《血點》（1988）范達美。影評人稱這些美國硬漢，都像是李小龍的「遠房美國表親」。

《魔鬼司令》中一人滅一國的魔鬼司令阿諾。（Images courtesy of Park CircusWalt Disney Studios）國家影視聽中心提供

此外，影展也收錄了以速度、爆發力與沉默展現致命氣場的亞洲硬漢：如《報仇》（1970）姜大衛的復仇之路、《喋血雙雄》（1989）殺手周潤發、《追捕》（1976）高倉健，以及印尼動作片《全面突襲》（2011）的菜鳥警察。

鐵漢柔情：英雄的眼淚

在爆破、槍戰和刺激肉搏之後，影迷也能看見英雄的脆弱情感。特選作品中流露出鐵漢柔情的代表，包括《終極警探》（1988）裡情場、職場失意的警探麥克連，以及《英雄不流淚》（1995）浪子埃爾馬里亞奇在拉丁音樂中的情感拉扯。

李小龍 × 硬漢過江 時間：2025.11.01-12.25 地點：國家影視聽中心 購票資訊：https://tfaitw.pse.is/89q472



