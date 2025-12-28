黃色貓狗都是偷吃慣犯？飼主分享金毛犬與橘貓行為讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

一段寵物偷吃卻「死不認帳」的趣事在網路上掀起熱議，從貓咪嘴邊來不及消除的作案痕跡，到狗狗叼著戰利品急著離開現場的緊張神情，都讓不少網友看完忍不住直呼，原來不論是貓咪還是狗狗，牠們在面對偷吃被抓包時的反應竟都如此相似，也讓鏟屎官們哭笑不得。

日前一名網友分享家中趣事，表示自己原本買了點心想在家享用，卻沒想到在轉頭看電視的短短幾秒鐘內，就被家中的橘貓鑽到身邊偷咬了一口，等她回神時，小貓早已迅速裝出若無其事的模樣，但嘴邊殘留的食物痕跡成了最明顯的證據，且隨著與飼主對視的時間拉長，牠的表情也逐漸從鎮定轉為心虛，彷彿在內心反覆掙扎「到底有沒有被發現」。

毛孩們偷吃後的心虛反應，讓許多飼主看完後直言感同身受

(示意圖/Unsplash)

而類似的「偷吃現行犯」也出現在另一隻狗狗身上，一名網友分享某日帶著自家金毛犬出門買菜時，牠卻一反常態地在付完錢後急著拉主人離開，直到飼主察覺到異狀追問後，才發現愛犬嘴裡竟含著一整顆完整的番茄，讓他當場感到好氣又好笑，連忙返回店家把錢補上。

這些有趣的故事曝光後，吸引大量網友留言調侃「果然黃皮膚的貓狗都特別愛偷吃」、「嘴巴不擦乾淨還想裝無辜」、「一臉委屈差點信了」，也有飼主看完後直言感同身受，認為毛孩們偷吃後的心虛反應，反而成了最可愛、也最讓人無法生氣的瞬間。