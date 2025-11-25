教育部傑出通識教師獎徵件開跑

記者黃朝琴／臺北報導

教育部第12屆「全國傑出通識教育教師獎」，即起至明年1月20日受理全國各大學校院推薦，預計選出最多5名得主，獎金新臺幣30萬元，學校推薦的候選人可以是專任教師、專案教學人員、約聘教師、兼任師資，近6年內應開設至少6學期的通識課。

教育部今（26）日表示，AI（人工智慧）浪潮下，單一專業知識不足應付複雜社會挑戰，大學教育須培育具備跨域整合、人文底蘊、獨立思辨能力的未來人才，而通識正是培育跨域人才、奠定學生核心素養的關鍵機制。

「全國傑出通識教育教師獎」是授予通識教師個人教學獎勵的最高榮譽，獲獎教師將受邀於全國分區進行推廣交流，共同提升教學品質及成效。教育部本月28日舉辦線上說明會，讓各大專了解獎項的遴選原則、申請資料準備重點及審查方式。為確保獲獎者的代表性，各校須透過校內公正、公開的遴選機制，推薦長期深耕、成果卓著的典範教師。

教育部第12屆「全國傑出通識教育教師獎」即起開放各校推薦，圖為元智大學課程教學。（元智大學提供）