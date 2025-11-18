黃董又贏？記憶體供貨吃緊 SanDisk點名外包給力積電

文 ‧ 洪崇晏

圖片來源:遠見雜誌

力積電(6770)已非吳下阿蒙了嗎？黃董的秘密武器已經慢慢亮出！又是市場消息，美國大廠SanDisk在日前大幅調漲NAND報價逾五成後，正積極尋求外包產能，並點名與台廠力積電(6770)合作。消息指出，SanDisk將自備機台、進駐力積電銅鑼新廠，由力積電代工生產NAND晶片，最快於明年上半年正式啟動。

因此在台股大跌500點的情況下，力積電逆勢抗跌，截至11點39分，僅小跌0.43%，總量來到35萬張，又是爆量的表現。業界指出，若SanDisk的代工計畫成局，將是全球重量級NAND品牌首度來台尋求外包合作，象徵記憶體供應鏈合作模式出現突破。更關鍵的是，力積電將迎來五大實質利多：包括由大客戶分攤新廠龐大折舊成本、毛利結構同步改善、現金流明顯強化、技術藉由大廠導入而升級，以及成功跨入國際一線記憶體客戶層級，提升全球能見度。

產業人士分析，SanDisk願意上門合作，與力積電具備深厚記憶體製程背景有關。力積電前身為DRAM大廠力晶，後續轉型代工市場，除邏輯晶圓外，也延續生產DRAM與NAND的技術能力，使其成為少數具備相關製程底蘊的台灣代工廠。在NAND缺貨急迫、全球供應鏈重新調整之際，能同時提供產能與技術的合作伙伴並不多，使力積電成為具策略價值的首選。

此前提到，黃董推出祕密武器，股價就有機會再上層樓，11月中已經過去了，12月即將到來之際，黃董送的年終紅包，有機會更大一包。

力 積 電 日 K 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

