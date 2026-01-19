黃董賣廠攜手美光 力積電股價「開盤即漲停」 記憶體再開狂歡派對

力積電股價今（19）日開盤即漲停。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 為因應日益嚴重的記憶體缺貨潮，全球三大廠之一的美光（Micron）宣布以 18 億美元（約新台幣 569 億元）收購力積電（6770）的苗栗銅鑼的 12 吋晶圓廠 P5，預計在今年第二季完成。消息一出震撼市場，估計力積電能因這項交易的收益挹注，將會大大美化今年全年財報，今（19）日台股開盤即漲停，股價鎖死於 62 元。並帶動多檔記憶體股「亮燈」。

加權指數今開盤下跌至 31,285.53 點，下跌 123.17 點，但隨後拉高至 31,498.03 點，盤中震盪逾 200 點，成交量 3,089.53 億元。上周財報展望繳出優異成績的台積電（2330），早盤小跌至 10 元至 1,730 元。然而，先前行情已經旺一波的記憶體族群，今日再度狂歡。

在力積電今早「開盤即漲停」帶動下，南亞科（2408）攻上275 元，刷新歷史高點，旺宏（2337）攻上 73.7 元，自今年來漲幅已大飆 70%，華邦電（2344）盤中漲停 117 元打開，目前暫報116 元。另外，模組廠宜鼎（5289）、品安（8088）、半導體代理商青雲（5386）；記憶體封測股華東（8110）、菱生（2369）等也攻漲停。凸顯這波記憶體「史詩級大循環」，依舊持續上演。

上周力積電宣布，與美光簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI）。市場認為，美光砸 18 億美元買力積電廠房，不單單只是一筆資產交易，更被視為 AI 世代下「台美記憶體大結盟」的關鍵一役。隨 AI 運算推升 DRAM、尤其是高頻寬記憶體（HBM）需求暴衝，美光以直接收購，而非額外造廠的方式擴產，攜手力積電搶攻即將到來的記憶體超級周期紅利，產業版圖也因此重新洗牌。

這座 P5 廠緊鄰美光既有台中廠區，分析師認為，地理位置將放大營運綜效。對美光而言，直接收購現成產能遠比新建廠房更快，能即時補上這波 DRAM 的缺口，並提前為 2026 年可能出現的嚴重記憶體短缺布局，預期最快 2027 下半年起產能放量。美光也可將自家最先進產線專注於 HBM3E、HBM4 等高毛利產品，傳統型 DRAM 則透過力積電協助生產，優化整體獲利結構。

去年 12 月，力積電就傳出與美光、晟碟（SanDisk）等大廠洽談的傳聞，股價多次飆漲停，上周五（16日）同樣也「亮燈」，股價收 56.4 元，如今，這項收購案正式敲定，可望帶動力積電價格持續上行。

被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁上周釋出給員工的信，強調銅鑼廠在正式合約簽定之 18 個月內分階段轉讓給台灣美光，以協助美光加速並擴大 DRAM 在台的布局，美光不僅以「預付貨款」方式，預約 HBM 後段晶圓製造（PWF）產能，還將力積電正式納入其 HBM 供應鏈，與力積電建立長期的代工夥伴關係，這是力積電營運策略的重大調整，更是公司走向AI 時代的關鍵一步，他並鄭重對銅鑼廠員工給予兩點承諾，堅持不主動裁員、妥善安排。

