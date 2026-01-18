「黃蓉、郭靖」當司機！「俠義公車」帶你穿越時空

不僅公車內部好像武俠小說裡的場景，就連公車司機也是金庸筆下的主角黃蓉和郭靖。（圖／翻攝自微博@慕容沁缽）





中國湖北近來有民眾分享，搭公車時發現彷彿穿越時空，不僅公車內部好像武俠小說裡的場景，就連公車司機也是金庸筆下的主角黃蓉和郭靖，再度引發討論，原來這是襄陽特地打造的主題俠義公車，搭乘一趟不到台幣10元，吸引武俠迷特地造訪。

這就是一輛公車，不過業者將車內座位區打造成像武俠片裡的客棧場景，更吸睛的還能遇到女主角黃蓉開公車。扮演黃蓉公車司機：「反應倒挺好的，讓遊客對這個車的，乘車體驗也是很棒的，一眼就認出我們是郭靖、黃蓉、洪七公。」

公車司機竟然是長髮穿古裝仙氣飄飄的黃蓉，他的神仙伴侶郭靖當然也得一起。扮演郭靖公車司機：「給大家劇透一下，後續像我的師父，柯鎮惡還有梅超風，還有黃藥師等等一些，經典人物都會陸續登場。」

金庸武俠小說裡射鵰英雄傳的經典角色，現在全部都斜槓來當公車司機，湖北襄陽推出俠義主題公車搭乘一趟最低只要2塊人民幣，不到台幣10元，就有機會讓郭靖黃蓉載你一程，一上車彷彿穿越時空走入金庸的武俠世界，到襄陽搭公車反而變成旅遊行程之一。武俠迷遊客：「超值，就是來這裡又重溫了，之前的一個襄陽的一個夢，從小也看那個射鵰英雄傳，然後最後的話是，郭靖跟黃蓉，死守就是襄陽城吧。」

其實去年底襄陽推出俠義公車後就一炮而紅，帶動當地觀光官方打鐵趁熱持續推出更多主題公車。當地公車業者：「偷偷帶你看看，全襄陽獨一無二的，桃花島主題公交。」

近來又有遊客分享搭乘到這輛俠義公車引發熱議，官方也透露將會引入更多經典武俠角色，安排各界江湖人物協助載客。

