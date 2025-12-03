黃蔭基看2026台股 指數2萬5000~3萬3000點、台灣AI好時光

永豐金控首席經濟學家暨永豐投顧董事長黃蔭基今（3）日下午率領團隊發表2026年投資趨勢展望，預估台股大盤指數明年區間2萬5000~3萬3000點，受惠於主要國家投入AI軍備競賽，台灣仍有AI好時光。

黃蔭基表示，展望2026年，獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，EPS預估來到1438元。AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17~23倍，對應2026年指數區間在2萬5000~3萬3000點。

明年 AI 展望非常樂觀

全球AI資本支出占GDP比率由0.5%上升至1.0%，AI需求從算力、能源向儲存空間、應用端擴散，對景氣的貢獻日益顯著。黃仁勳今年五度訪台，感謝台灣供應鏈夥伴的大力支持，台積電、鴻海、與超微在陸續的法說會也都報出佳音，明年AI展望非常樂觀。

AI軍備賽、台灣好時光，AI主旋律，2026年AI資料中心擴建由CSP擴散至主權基金，輝達GPU規格迭代推升，Server機櫃、散熱、電源、印刷電路板等產業快速蓬勃發展，建議關注協作機器人（工業電腦）、AI供應鏈 （先進製程、電源、散熱、ODM）與載板。

成衣、製鞋、高息傳產亦優

重電與特化、傳產新動能，伴隨先進半導體產能擴充，台積電在地採購增加，特化材料進口替代商機顯現。AI高算力高耗能，電力設備商機激增。AI賦能漸成熟，人形機器人將崛起，建議提早布局關鍵零組件掌握趨勢。產業循環見底（成衣、製鞋）、評價基期低、接單回溫，具備高股息的傳統產業龍頭股，亦是優質標的。

新台幣區間 28.8~32 元

美國總統川普持續推動弱勢美元政策，預估新台幣2026年偏強，區間在28.8~32元兌1美元。台灣央行因通膨控制得宜、景氣穩健，預期今年第四季的理監事會議維持利率2.0%不變。

永豐投顧預估明年美國10年期公債殖利率區間3.8%~4.50%，歐元對美元區間1.15~1.23美元兌1歐元，日圓對美元區間143~156元兌1美元，人民幣對美元區間6.85~7.1元兌1美元。

投資建議擁抱黃金、AI與新台幣。金價每英兩4358美元創史上新高，年內上漲56%，為1979年來最大漲幅，已連續兩年位居各類資產報酬榜首。南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料共構金屬牛市，金價、銅價估將往每英兩4900美元、1萬1500美元邁進。

隨著AI一騎當千，2026年的S&P 500 EPS預估為310美元，以本益比24.5倍計算，指數上看7600點；資金充沛亦有益其他市場，建議把握日、韓資本市場的改革機遇。

