黃薇渟演「我們六個」入戲 訪問聊心魔流鼻血

（中央社記者洪素津台北25日電）戲劇「我們六個」取材自真實社會事件「李月桂案」，馬志翔飾演外遇毀掉家庭的父親，黃薇渟則演大女兒。提及沉重劇情，黃薇渟突然流鼻血，表示仍很共情，至今還是不太敢看戲。

馬志翔、黃薇渟今天出席「我們六個」宣傳記者會，各自分享拍戲點滴，黃薇渟還突然流鼻血，讓現場眾人都嚇一跳。

黃薇渟飾演的大女兒是非常早熟的孩子，在看見家庭悲劇後，主動分擔經濟與家務，努力成為弟弟、妹妹的依靠，詮釋出姊代母職的不易。而當黃薇渟被問及下戲後是否會難以跳脫角色時，竟突然流鼻血，坦言至今都不敢完整看完整部劇。

馬志翔飾演全劇關鍵的父親林達生，曾經溫暖、願意為家人付出一切，但外遇加上生意失敗後，一步步帶著家庭走向毀滅。談及戲中角色，馬志翔直言，雖然不了解真實角色林達生的想法，但當他重新飾演時，心裡也長出一個「林達生」，而他認為對孩子們的愧疚是這輩子都放不下的。

馬志翔提及劇中一場父親的道歉、告別戲碼，他表示，戲裡台詞「爸爸對不起」其實是臨時加的，因為自己心中角色不自覺想表示愧歉。

馬志翔也因為角色太渣，笑稱戲劇播出後，出門都會感受到帶著敵意的眼光，甚至被路人瞪過，「連戴著口罩都會被認出」。

「我們六個」每週一至週五晚間8時在華視主頻道播出。（編輯：張雅淨）1141125