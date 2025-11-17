黃號生日音樂會首唱新歌 李玉璽突放冷箭笑翻全場

黃號（右）16日生日音樂會，李玉璽站台力挺。（山夏國際娛樂提供）

「新生代創作歌手」黃號昨（16日）過27歲生日，依照過往慣例舉辦生日音樂會，今年的主題「BORN TO HAO 一號紀念日」，不僅首唱新歌，昔日同門師兄李玉璽也到場力挺。這次和前輩李玉璽同台演出，對黃號而言像是「傳承」也像是「並肩」，讓他感到相當榮幸。而說起生日願望，黃號說當然是有更多作品和舞台，「我想繼續當那個『Born To Hao』的少年，一直生，一直長，一直在音樂裡活著。」

黃號出道3年以來，每年生日都和歌迷一起度過，今年與新的團隊合作，自9月開始每月都至少有一首歌上線，口袋中也已累積超過20首的創作蓄勢待發。這次音樂會，黃號入行時認識的師兄李玉璽特別到場和歌迷一同見證他的成長，兩人合唱李玉璽的經典代表〈我們青春〉，黃號稱李玉璽一聲老哥，兩人私底下除了聊創作，也會聊人生，因此在這個以「紀念日」為題的舞台，身為哥哥的李玉璽，也準備驚喜禮物送黃號每個創作人必備的頂級耳機，不忘放冷箭虧黃號不高耶！

廣告 廣告

黃號16日舉辦生日音樂會。（山夏國際娛樂提供）

當唱到近期發行的〈Fxxk You〉，黃號說，「今天爸媽都在現場不適合介紹歌名」，請歌迷們幫他唱出來，順便把近期的不愉快一起喊出來。在安可環節，他則選唱尚未發行的新歌〈我實在是活該〉，首次公開演唱，讓滿場歌迷聽得如癡如醉。最後用許多人認識黃號的第一首歌〈How are you now〉為生日音樂會畫上完美句點。此時，好朋友Yappy突然帶著生日蛋糕現身，全場一起為黃號慶生，他也許願盼有更多好的作品，站上更大的舞台，公司更為他加碼邀請「金曲歌后」孫盛希、「全能天王」炎亞綸和「創作才子」小宇 宋念宇錄製驚喜祝福影片，讓黃號直呼太幸福了。

更多中時新聞網報導

MLB》本世紀唯一 史庫柏衛冕美聯賽揚獎

毒蛋外流延燒 彰縣府三緘其口

丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆