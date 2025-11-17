黃號迎27歲生日會粉絲 遭李玉璽虧：你不高耶

黃號27歲生日舉辦音樂會。（圖／山夏國際娛樂提供）

新生代創作歌手黃號昨（16日）迎來27歲生日，依照過往慣例舉辦生日音樂會，今年的主題「BORN TO HAO 一號紀念日」，是他將過去一年經歷的種種情緒重新整理，每首歌都代表過去一年經歷過的各種情緒，轉化成為音樂能量邀請歌迷朋友們，一起見證黃號的成長。

今年與新的音樂團隊合作的黃號，音樂能量滿載每個月都有新歌發行，11月的新歌選在生日當天首唱，當天李玉璽也到場給曾經的師弟祝福。這次和前輩李玉璽同台演出，對黃號而言不僅是傳承，也象徵自己的音樂之路逐漸成熟，能和師兄並肩相當榮幸。身為哥哥的李玉璽，也準備每個創作人必備的頂級耳機送黃號，不忘放冷箭虧「黃號不高耶」，黃號也抓準時機反虧李玉璽「那個『蛤』有點年紀耶」，好交情不在話下。

黃號邀請李玉璽擔任嘉賓。（圖／山夏國際娛樂提供）

出道三年以來，每年生日都和歌迷一起度過的黃號，今年與新的團隊合作，攜手翻開音樂新篇章，自9月開始每月都至少有一首歌上線，口袋中也已累積超過20首的創作蓄勢待發。在創作上，黃號認為自己是感覺中又帶一點偏執的複合型創作人，靈感來的時候可以整晚都不睡覺，逼自己持續寫歌、絕不偷懶，同時又希望讓每首歌有足夠的時間長成最美好的樣子，「我喜歡讓作品自己決定它要什麼樣的形狀，有時候它一出來就知道該給誰唱、該放在哪個時間。」

在生日會尾聲，好朋友Yappy突然帶著生日蛋糕現身，全場一起為黃號慶生，他也許願盼有更多好的作品，站上更大的舞台，公司更為他加碼邀請孫盛希、炎亞綸和小宇宋念宇錄製驚喜祝福影片，讓黃號直呼太幸福了。

