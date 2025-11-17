黃號27歲生日會 老哥李玉璽到場送上高檔禮物
出道3年的黃號，每年生日都和歌迷一起度過，昨（16）日27歲生日，主題設定為「BORN TO HAO一號紀念日」，將過去一年經歷的種種情緒重新整理，每首歌都代表過去一年經歷過的各種情緒，提起生日願望，黃號說：「我想繼續當那個『Born To Hao』的少年，一直生、一直長，一直在音樂裡活著。」
這次音樂會主題「BORN TO HAO一號紀念日」，每一首歌都與過去一年中，黃號所經歷的各種情緒互相呼應，16首歌全都由他親自挑選，從〈Fxxk You〉的叛逆到〈他不懂〉的溫柔，如實記錄當時最真實的心情，黃號想讓觀眾看到的不只是他的音樂，而是完整的黃號。
入行時認識的同門師兄李玉璽特別到場，並合唱李玉璽的經典代表〈我們青春〉，黃號稱李玉璽一聲「老哥」，私底下除了聊創作，也會聊人生，因此在這個以「紀念日」為題的舞台，和音樂上的前輩李玉璽同台對他來說別具意義，身為哥哥的李玉璽準備了頂級耳機送給黃號，讓她相當開心。
在安可環節，黃號特別選唱尚未發行的新歌〈我實在是活該〉，最後用許多人認識黃號的第一首歌〈How are you now〉為生日音樂會畫上完美歲點，與此同時，好朋友Yappy突然帶著生日蛋糕現身，全場一起為黃號慶生，他也許願盼有更多好的作品，站上更大的舞台。
