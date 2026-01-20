黃虹霞、林國漳分析「彈劾沒規定要出席不用去」...賴清德從善如流「明後不出席彈劾審查會」！

立法院21、22日將召開審查會，邀請總統賴清德就彈劾案說明，不過，總統府今（20）日回函，告知總統不予列席。事實上，過去前大法官黃虹霞、民進黨宜蘭縣長候選人、律師林國漳皆分析，認為法律並無強制規定總統要出席，而有些立委想羞辱總統，賴清德不應該去說明。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德，立法院14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並將於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。

立法院16日發函給總統府，主旨是「本院定於本(115)年1月21日及22日舉行全院委員會，審查立法委員所提之總統彈劾案，請列席說明，咨請 查照」。，不過，總統府今日下午2點過後回函立法院，告知總統不予列席。

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘；國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團2人。

前大法官黃虹霞日前在廣播節目「新聞放鞭炮」表示：「最應該優先考慮的，是《憲法》有規定總統要出席嗎？有寫總統有義務要去嗎？我好像沒有看到有這個」；她直指，「賴清德不應該去」。

黃虹霞質問，「賴總統犯了什麼錯？什麼重大錯誤要被人家彈劾？我都搞不清楚」。她表示，「不應該如此，如果藍白立委認為大家要尊重他們是『人民選出來』的，為什麼他們不用同樣的想法，來尊重我們『人民選出來』的總統？」

另外，民進黨宜蘭縣長候選人、律師林國漳也在「新聞放鞭炮」分析，法律沒有強制一定要去，「總統可以書面答辯就好」，政治面的話，可以預見有些立委想羞辱總統，他個人覺得總統不一定要去，當然總統有自己的考量，總統可以自己思考。

