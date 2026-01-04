黃蜂女夏威夷暈倒「正臉撞巨石」！首吐患腦損傷心聲

伊凡潔琳莉莉暈倒正臉撞巨石，首吐患上腦損傷。（圖: shutterstock／達志）

好萊塢女星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）早期憑影集《LOST檔案》走紅，後來演出電影《哈比人》系列及漫威英雄「黃蜂女」，但在2024年震撼宣布退出演藝圈。不料，她日前公開患有腦損傷的消息，還拍影片吐露心情，掀起大批網友熱烈討論。

伊凡潔琳莉莉2日在社群上傳一段影片，只見她頂著凌亂髮型，身穿花色睡衣躺在椅子上，狀態十分悠閒卻沉重表示，「我帶著關於腦震蕩的壞消息進入新的一年，馬年。很多人問我近況如何，問我的腦部掃描結果如何，我的大腦幾乎每個區域都有功能下降」，證實自己因腦部重創患有腦損傷，但也不排除其他因素。

廣告 廣告

伊凡潔琳莉莉近來飾演漫威「黃蜂女」受到喜愛。（圖: shutterstock／達志）

她進一步解釋，現在與醫生正在尋找確切原因，並試圖進行治療，「我並不期待這項工作，因為我除了工作，其他什麼都不做」，不過她也笑說，「自從臉部受傷後，我的認知能力下降，反而讓我放慢步調，也讓我輕鬆度過2025年。這可能是我生孩子以來最平靜、最放鬆的聖誕假期，好像回到14年前，所以是一件好事」。

另外，她幽默補充，「欣慰的是，我終於知道我的認知功能退化不只因為圍絕經期（更年期前期）；但不安的是，我也意識到要修復這些功能缺損會是一場多麼艱辛的硬仗」，更感謝大家的關心及祈禱，引來許多網友鼓勵並祝福她早日康復。

事實上，伊凡潔琳莉莉的腦損傷要回推到去（2025）年5月，當時她前往夏威夷度假，卻不慎在海邊暈倒，導致正臉撞上巨石。雖然緊急縫合臉上的傷口，但面對突如其來的暈厥，她只是苦笑說：「你們什麼也查不出來的」，事後還曬出驚人的傷口照，顯示嘴唇周圍、下巴、鼻子都有明顯血跡，令人看了相當不捨。

更多中時新聞網報導

比照勞工 教團籲鐘點費調整法制化

3類津貼調漲 中小學老師加薪

蕭敬騰翻唱〈倒帶〉 呼應蔡依林