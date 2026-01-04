黃蜂女頭撞岩石「嚴重腦震盪」！她揭暈厥背後真相 認了：大腦功能下降

記者王培驊／綜合報導

好萊塢女星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）日前公開自己因去年海灘意外而造成腦損傷的消息，引起影迷廣泛關注。她過去以影集《LOST檔案》、漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》走紅，卻於2024年宣布暫時息影後，本以為能專注健康，卻因意外再次面臨身體挑戰。

莉莉在1月2日於Instagram發布一段影片，坦言腦部掃描結果顯示「大腦幾乎每個區域功能下降」，證實自己因腦部重創而有腦損傷，同時不排除其他因素影響。影片中，她面容疲憊，身穿花色睡衣、坐在椅上，語氣平靜卻帶著沉重，向粉絲分享這段康復過程。

伊凡潔琳莉莉當初受傷相當嚴重，面部直直撞上岩石。（圖／翻攝自IG @evangelinelillyofficial）

據她透露，事故發生在去年，她在海灘昏厥後，整個人面部直直撞上岩石，造成嚴重腦震盪。莉莉自小就有無法解釋的昏厥症狀，但直到這次意外後，掃描才明確顯示大腦受損範圍之廣。她表示，這次受傷雖然讓認知能力下降，但也迫使自己放慢步調，好好休息，為2025年畫下更安穩的句點。

對於日常影響，莉莉透露，她經歷了多次記憶空白、認知遲緩與注意力下降，這些症狀讓生活和日常安排都必須重新調整。她也說，自己將與醫生密切合作，探索康復與改善大腦功能的方法，雖坦言這是一場「艱難的挑戰」，但仍保持感恩心態。

貼文說明中，她補充道，症狀的出現並非更年期徵兆，讓她至少能排除一些健康疑慮。影片下方，眾多明星朋友紛紛留言打氣，包括《量子狂潮》合作演員米雪菲佛（Michelle Pfeiffer）與艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano），稱讚她是戰士，無論面對何種挑戰都不會被擊倒。

莉莉也在影片中回顧事故當時的心情，她說：「可能看著我的臉和斷裂的牙齒覺得很瘋狂，但我感到很感激自己昏厥了，因為這是一種重置。」這場意外雖然帶來長期影響，但她仍以幽默與積極態度面對，將康復過程透明分享給粉絲，提醒大家健康的重要性。

