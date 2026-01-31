「黃衫軍」路跑熱血登場！ 中信啦啦隊熱情加油

生活中心／李世宸、陳泊翰、SNG 台北報導

中信兄弟睽違五年再辦路跑活動，吸引不少黃衫軍來響應，開跑時還請來王威晨等球員，鳴槍起跑，中信啦啦隊員也在終點幫跑者掛完賽獎牌，即將前往經典賽加油的短今，也分享在國際賽場加油的經驗，也能感受到各國啦啦隊較勁的感覺。

主持人：「三二一。」鳴笛起跑，中信兄弟辦路跑，在球員及啦啦隊員見證下，大批黃衫軍出發了。中信兄弟啦啦隊員：「冒險就要展開，那些動人的絢爛無可取代。」啦啦隊PassionSisters帶著球迷做操熱身，儘管天空飄著細雨，依然不減球迷熱情，抵達終點還有啦啦隊幫忙掛獎牌。出發完賽都有滿滿幸福感，顯見球團對球迷的重視，但球迷更期待的是，新球季球隊戰績能夠一路長紅，路跑完隔天就是球隊開訓的日子，球員們也訂出目標。

黃衫軍路跑熱血登場！中信啦啦隊熱情加油。（圖／民視新聞）





中信兄弟投手陳琥：「還是以身體健康為主啦，關節的加強啦，柔軟度的訓練之類的。」中信兄弟三壘手王威晨：「希望我們可以拿總冠軍，因為去年我們在總冠軍賽輸掉了嘛，希望可以把總冠軍賽再拿下來。」談到入選經典賽的隊友鄭浩均和吳俊偉等人，因為正在集訓所以無法出席路跑，只是說到經典賽等級的國際賽事，短今馬上分享曾去過日本大巨蛋的應援經驗。球員球迷都期待，前進經典賽奪得佳績，啦啦隊更是全神貫注，要在國際賽拿出最好表現。





黃衫軍路跑熱血登場！中信啦啦隊熱情加油。（圖／民視新聞）





中信兄弟啦啦隊員 短今vs. 曼容：「站上台的時候，氣勢不能輸，然後我們就是要抓準每一個時間，就是時間一到，馬上就上去，然後馬上站好，準備姿勢漂亮，就是所有的一切都是要準備好，就是會有一點點較勁的感覺，有來自各隊的女孩，然後大家聚集在這邊，球迷我覺得情緒是更激昂的。」球員球迷都期待，前進經典賽奪得佳績，啦啦隊更是全神貫注，要在國際賽拿出最好表現。





