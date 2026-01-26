黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事

「耐斯歌廳秀」自3月8日起，連續3個月，每月一場，在劍湖山世界的彩虹劇場開唱。由「不老歌王」黃西田領軍「台灣濱崎步」王彩樺等15組藝人接力熱唱演出，將歌廳秀原汁原味呈現。

黃西田身兼演出與節目秀導，他掛保證每場演出陣容都不盡相同，絕對精彩。他感性表示：「舞台陪伴我走過一甲子人生不同階段，每一次站上去都有新的感受。能把自己的情感與經驗透過表演分享給觀眾，是我一直堅持下去的重要原因。」

提到過往秀場趣事，黃西田分享，李亞萍曾因高跟鞋跟卡在舞台木板縫隙間，動彈不得，只能著急地向後台的他跟余天求救，台下觀眾笑到不行。他希望此次歌廳秀現場也能大笑聲不斷。

16歲出道就在歌廳演出的王彩樺，透露舞台上的「變裝」也是吸睛重點。她回憶有次在舞台上唱跳，穿著流蘇亮片比基尼造型服，因動作過大，左肩帶不小心瞬間斷裂。眼見就快穿幫，她當下只能用左手護住左胸，右手拿麥克風繼續演出。最後驚險過關，台下觀眾為她捏了一把冷汗之餘也爆笑成一團。她自嘲：「差一點就要拿出來拜天公。」這個意外，竟意外成為當天舞台感最強「笑果」。