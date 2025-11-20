黃誌群導演初體驗 優人神鼓新作當代元素全開

優人神鼓將於年底推出全新作品《一朵小花 啊！》，帶領觀眾踏上一段「從尋尋覓覓到突然感悟理解」的生命修行旅程。這部作品不僅是藝術總監黃誌群首次擔任導演，創辦人劉若瑀也在旁協助，讓作品呈現出更強烈的戲劇張力。劉若瑀坦言兩人確實經歷不少衝突與拉扯，但也在調整與一次次妥協中逐漸長出作品的模樣，為優人神鼓開啟新的創作方向。

優人神鼓新作《一朵小花 啊！》的創作靈感源自禪宗故事的啟發，也是黃誌群年輕時就想完成的題材，但在真正開始落實執行時，他更想呈現的不是「頓悟的瞬間」，反而是那個瞬間之前漫長而反覆的尋覓，也因此有了那聲「啊！」的感悟。

《一朵小花 啊！》也是黃誌群接手優人藝術總監後首次執導的作品，對他來說是全新的經驗。黃誌群：『(原音)第一次當導演，哇，那是不同的事情，完全不同。以前我在寫曲子的時候，或是編動作的時候，編某一個段落的時候，通常就是說我只要完成這個段落，然後再接下來如何去跟下一個段落做一個連結，再往下編，的確當導演的時候必須有一個宏觀的角度去看這整個作品，所以我說我覺得做導演...有一句話叫做「見樹也見林」，這是我覺得做導演當中最大的一個心情的感悟。』

對於黃誌群的首次執導，創辦人劉若瑀坦言自己因為有豐富的戲劇導演經驗，起初確實選擇完全放手，等到第一次看到初排時，她雖驚喜於黃誌群腦袋裡的好點子，但也認為在舞台呈現上有些地方確實較不具體，因此她開始從旁協助，讓作品更具戲劇性。

原本黃誌群應該在台下專心當導演，但劉若瑀認為優人的作品少不了他在台上的存在，因此乾脆安排他在劇中「演導演」，讓觀眾看到他如何把腦中的意象轉化成舞台上的行動。劉若瑀還打趣說：「真正的導演在台上演，但我才是幫他成為導演的人。」

劉若瑀還爆料，兩人在溝通上確實一度拉扯，黃誌群有時覺得劉若瑀過於強勢，改了他既有的想法，還會「叛逆」偷偷改回來，劉若瑀就學習調整溝通方法再修正，結果效果反而更好。

相較於過去的優人神鼓，《一朵小花 啊！》雖然名字帶有禪味，內容卻異常戲劇化、當代性鮮明。作品中甚至會出現黃誌群抽菸的畫面、團員騎摩托車衝場；服裝以現代西裝線條為主，舞台則以白色為基調。不過，優人標誌性的擊鼓與緩慢動作依舊存在，描繪一條深藏於人心、屬於當代社會的修行之路。

《一朵小花 啊！》將於12月5日至7日在台北國家戲劇院首演。(編輯：宋皖媛)