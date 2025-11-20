黃誌群首執導優人新作 「一朵小花 啊！」帶禪意

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）優人神鼓新作「一朵小花 啊！」由藝術總監黃誌群首度執導，劇中沒有故事線，整體透過擊鼓、身體、影像與聲音，從夢境到現實，在動靜之間走出一條禪心之路。

「一朵小花 啊！」作品靈感，源於黃誌群對日本禪師松尾芭蕉口中對一朵小花的悸動、從鈴木大拙的禪學著作，到印度學習「活在當下」的啟發。

黃誌群今天在彩排記者會上表示，在這些生命經驗交匯之處，一個未曾被說出口的聲音逐漸成形，那個「啊」不是大聲的驚嘆，而是內心最安靜的「默然」。

「一朵小花 啊！」共有7個篇章，分別為「序」、「參」、「行」、「困惑」、「棒喝」、「幻化」及「擺渡」，這次黃誌群從沉靜有力的鼓手、作曲者，轉化成導演思維，以他對於節奏的敏銳度將音樂視覺化，將「禪」的領悟動作化。優人神鼓創辦人、也是人生伴侶劉若瑀，則以陪伴的角色從旁輔助。

「我陪伴作品成形，為演出增加戲劇層次。」劉若瑀說，黃誌群很會擊鼓，但他更是詩人，他如詩人的浪漫與禪者的不羈，在「一朵小花」和「啊！」之間來回穿梭，有時戲謔，有時喜感，有時也有棒起棒落剛猛之勁，充滿千變萬化。

優人神鼓「一朵小花 啊！」將於12月5至7日在台北國家戲劇院，12月27至28日在台中國家歌劇院，2026年1月10至11日在高雄衛武營國家藝術文化中心演出。（編輯：吳素柔）1141120