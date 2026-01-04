黃豆芽、綠豆芽差在哪？營養師揭「關鍵差別」 想補蛋白質一定要選它
豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。
都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍
雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。
相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。
豆芽怎麼選？ 營養師：補營養選黃豆芽、想清爽又快選綠豆芽
黃雅鈺營養師指出，如果是素食者、正在控制體重但希望提高飽足感，或想增加植物性蛋白質攝取量、吃得更有營養，黃豆芽的蛋白質、膳食纖維和鉀都相對較高，會是更合適的選擇。
如果近期偏好清爽開胃、且快速的料理，則建議可以選擇綠豆芽。除了維生素 C含量高於黃豆芽，綠豆芽價格也親民、好取得，更是炎熱天氣下常見的配菜。另外，綠豆芽、黃豆芽熱量都偏低，100公克皆不到50大卡，對想減肥或體態管理的人來說，都是高CP值的蔬菜選擇。
農糧署曾建議民眾，應挑選帶有根部、莖部細瘦，呈現自然淺褐色的豆芽菜，避免外觀過白、聞起有異味。食藥署資料也顯示，芽菜類莖葉細小易藏污納垢，因此市售生鮮芽菜類商品，還是要充分沖洗、加熱後再食用。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·豆芽菜好吃又便宜，但「這1個錯誤保存」恐害營養流失！ 1部位最好別丟
·豆芽菜放沒兩天就爛？專家授「保存祕技」更耐放 一週依然爽脆
其他人也在看
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 13
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 26
吃完早餐更餓？ 營養師：5種「看似養生」組合快換掉
彭逸珊在臉書粉專發文分享，有些早餐組合看起來清爽、養生，實際上含糖量高、蛋白質少且飽足感弱，讓人吃完反而更想吃零食。對此，她列出5種「地雷組合」，建議民眾趕緊替換。1、穀物脆片＋鮮奶：容易攝取過多糖市售穀物脆片含糖，建議選擇無糖高纖款，或是以水果優格取代。2...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
生蛋、半熟蛋、全熟蛋哪個營養？專家說「吃這種」吸收率最好
生蛋、半熟蛋還是全熟的蛋比較營養？本身擁有食品營養和食科資歷的美食教做專家章新來揭密：三種蛋的營養價值完全相同，唯一差在人體的可利用率和可吸收率，建議要吃到完整營養，一定要選「這種蛋」，也就是全熟蛋。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
體內濕氣90％是吃出來的！他減肥只吃1類食物 濕氣堆積、腎也壞
為了快速瘦身，有些人採取「只吃肉、不吃澱粉」的極端減肥法，卻不知這樣做可能讓身體濕氣加重！中醫師余雅雯提醒，體內濕氣90％是吃出來的，過度吃肉不僅讓脾胃失衡，還可能引發濕氣堆積、代謝失常，導致痛風、皮健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
這時間喝茶最傷肝！腸道也出問題 護肝8招快學起來
肝臟是沉默的器官，小心三餐飲食到日常習慣，可能正悄悄影響你的肝功能。中醫養生專家王淼告訴你，護肝一定要知道的8件事。 肝臟最喜愛4件事 1.好情緒 中醫認為，「肝主疏泄、調暢氣機」。氣機通暢健康2.0 ・ 1 天前 ・ 6
【下班經濟學】千萬學費救一命！抗癌院長：試過50種療法後，我只留下最有效的！而且這食物還超便宜！
養生、抗癌怎麼吃最好？跟著名醫這樣做！今天邀請到前雲林、南投基督教醫院院長蔡松彥來告訴大家，他花費超過千萬，試過各種方法而且有科學實證，所領悟到的抗癌真諦，全部不藏私公開給大家！世界衛生組織說：只要4種方法就能降低罹癌風險，一起來看看！罹癌院長花費千萬的實證！5招打趴癌細胞：這樣吃、這樣做！蔡松彥院長於 2014 年確診肺腺癌合併鱗狀細胞癌，並接受手術切除左......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
他才退休就腦中風，太太靠7字訣救回老公！醫破解「黃金3小時」迷思：越早搶救，損害越小
腦中風並非不可逆的命運，只要及早辨識、迅速送醫並接受妥善治療與復健，多數患者都有機會恢復良好功能。不少民眾誤以為「錯過黃金3小時就沒救」，延誤治療時機，這是錯誤觀念！該如何把握急救黃金期，中西醫聯手揭真相──幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 7
追劇零食藏陷阱！醫揭3大傷腎炸彈：嚴重恐致心臟停跳
（記者周德瑄／綜合報導）許多人喜歡追劇吃零食，但亞洲大學附屬醫院醫師林軒任提醒，零食中暗藏鈉、鉀、磷這3大傷腎 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 2
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
天天刷牙卻「齒搖骨吸收」 牙醫師曝最常忽略的潔牙步驟
一名60多歲的女性主管，平時工作…民報 ・ 7 小時前 ・ 2
煩躁易怒不是脾氣差恐是缺1營養素惹禍！焦慮、情緒低落快吃它
許多人常感到煩躁易怒、情緒低落或精神不濟。雖然這些症狀通常被歸因於心理壓力、家庭困擾或職場不順，但其實某些情緒反應可能源自於營養素的失衡，尤其是人體極為重要的鐵質。 缺鐵性貧血導致心悸焦慮 高健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
骨科醫警告：「愛吃這5種食物」會加速縮短關節壽命！ 香腸、手搖飲全中
很多人以為「關節退化」只發生在長輩身上，但事實上，40歲以下就有族群出現早期症狀。關節就像人體的軸承，每天彎曲數千次，若長期營養不均、慢性發炎，再加上體重壓力，自然會提前磨損。除了運動與控制體重外，新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師強調，飲食選擇也是影響關節壽命的重要關鍵。以下5種食物，就是常見的隱形陷阱！ 1、重鹹飲食：鈣質流失的幫兇攝取過多鹽分會讓鈣質隨尿液流失，增加骨質疏鬆風險。當骨骼支撐力下降，關節更容易受傷。少用鹽與加工調味品，多用天然辛香料提味。2、高糖飲食：讓關節加速老化甜點、含糖飲料會累積「糖化終產物」，讓關節細胞提早老化。建議以水果或少量蜂蜜取代，減少對關節的負擔。 3、過量酒精：骨質密度的隱形威脅長期飲酒會干擾鈣質與維生素D吸收，導致骨質密度下降。對有關節炎傾向的人，更可能加速退化。放鬆時可改喝氣泡水或無糖豆漿。4、油炸與高脂食物：重量直接壓在膝蓋上炸雞、肥肉不僅提升發炎反應，也會讓體重快速上升。每多1公斤，膝蓋就要多承受4倍壓力。改選鮭魚、鯖魚或堅果，補充健康脂肪。 5、加工食品：發炎狀態的加速器香腸、火腿、洋芋片、泡麵等，含有反式脂肪與人工添加物，會讓身體維持慢常春月刊 ・ 1 天前 ・ 64
綠茶烏龍茶助回春！研究證實：8週讓生理年齡年輕2歲
一項針對中老年男性的研究指出，參與者在食用薑黃、大蒜、莓果類、綠茶、烏龍茶、迷迭香等富含多酚的食物後，僅需8週時間，生理年齡就出現逆轉現象，平均年輕了2.04歲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「大重量」才能練出大肌肉？新研究：「這2字」是關鍵
許多人以為高量的重訓才能練出大肌肉，醫師王思恒表示，2026年的研究指出，其實肌肉大小無關乎重量，而是疲勞度，只要練到「力竭」，就可練出大肌肌。因此，別再鄙視拿輕重量訓練的人了，只要確保練到力竭，輕重量絕對不是做白工。選一個讓你在最後幾下表情猙獰，但關節不痛的重量最能練出大肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
蛋白質不足坐輪椅半年！嬤「多吃魚肉」3月後拄拐杖行走
一位78歲女性患者因雙腿嚴重水腫、精神極差且虛弱到需坐輪椅，被女兒推進診間就醫。家屬原本懷疑是腎功能退化導致這些症狀，但經檢查後發現，患者的腎臟功能並無大礙。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「染髮」增膀胱癌風險？醫曝「這3件事」才是致癌元兇：男性發病率高2倍，尿液篩檢是救命關鍵
膀胱癌雖不在國內十大癌症的排行榜上，但卻在泌尿系統癌症中占了七成，且有逐年上升趨勢。晚期膀胱癌五年存活率僅5~15%，常使人感到絕望。然而隨著醫療進步，晚期轉移的病人除了可接受化療外，還有標靶藥物、免疫療法及最新的抗體藥物複合體藥物（ADC）治療，病人不要放棄希望。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 6
精神科名醫有「家族性失智、失眠遺傳」 日做３件事助大腦關機
國健署二○一九年統計數據顯示，台灣睡眠障礙盛行率已逼近四分之一，精神科醫師提醒，睡眠問題若持續逾三個月且影響日常功能，應儘速就醫。睡眠障礙已被證實與多項健康風險相關，可能提高高血壓、心衰竭等疾病發生機率。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
枕邊人呼聲震天怎麼辦？ 網熱議「六大止鼾對策」
夜晚本應是安心休息的時光，卻常被伴侶震耳欲聾的鼾聲攪碎？長期打呼不僅影響枕邊人，更可能是健康警訊。《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》觀測近一年數據，揭曉「六大打呼改善方式」聲量排行榜。其中，「手術治療」因侵入性高引發正反熱議，而「減重」與「調整睡姿」則被公認為最實用且低門檻的止鼾起手式。醫療介入：手術與呼吸器的選擇難題在聲量排行榜中，「手術治療」獲得最高關注度，但網友對其必要性存在明顯分歧：手術派： 醫師指出，打鼾源於上呼吸道阻塞與振動，手術（如鼻腔、舌根或軟顎手術）能有效拓寬呼吸道。部分深受其擾的網友支持：「既然影響生活，趁年輕復原快快去做。」保守派與呼吸器派： 不少人對侵入性手術持謹慎態度，認為應先嘗試非侵入方式。有網友分享：「不用白開刀，直接戴正壓呼吸器（CPAP）就好。」透過氣壓支撐呼吸道，是許多醫師推薦的保險首選。生活調整：減重不僅是為了身材，更是為了呼吸「減重」被視為治本的關鍵方式之一，前職籃選手哈孝遠便曾透過 3 個月減重 18 公斤成功改善打呼。關鍵機制： 頸部與咽喉若堆積過多脂肪，會擠壓呼吸道使其變窄。胸腔科醫師警告，嚴重者恐引發台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 1
研究曝「久坐2小時」腦袋就壞掉！ 類黃酮食物成救星
過去研究已證實，久坐對血糖與心臟健康不利，也容易造成下背痛，如今最新研究再發現久坐會傷害大腦，營養師老辜指出，最新研究證實久坐會導致年長者腦內逆向血流增加，提高動脈硬化風險，但攝取綠茶、莓果、可可等富含類黃酮的食物，能有效減少這種現象。中天新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話