黃豪平尾牙主持突見老闆衝上台！他嚇傻「說錯什麼了嗎」 下一秒全場淚笑

黃豪平近日在尾牙活動中擔任主持人，臨場反應展現專業功力。（圖／翻攝自IG，smaljohn，下同）

藝人黃豪平近日在社群上分享一段令人莞爾的主持經歷，他在一次企業尾牙活動中突遇意外插曲，原本是一場照流程進行的企業晚會，卻因老闆突然「衝上台」，讓他一度以為自己說錯話，當場腦中一片空白。未料，突發狀況的背後竟藏著一場精心安排的溫馨驚喜，讓全場氣氛瞬間升溫，也為尾牙活動增添了令人感動的記憶點。

活動進行中，老闆突然快步上台，讓黃豪平一度驚訝不已。

黃豪平回憶，當天他在台上主持公司尾牙活動，氣氛熱烈、節目流程順利進行。他在台上祝福該公司未來事業蒸蒸日上、發展順利，語畢正準備進入下個橋段，卻突然看到幾位老闆神情嚴肅、動作迅速地快步走上舞台。

「當時真的有點嚇一跳，」黃豪平坦言，他第一時間直覺是自己是不是不小心口誤，甚至擔心是否講了什麼不得體的話，導致高層不滿，「我還在心裡盤算剛剛到底說了什麼。」儘管內心充滿問號，他仍保持專業主持狀態，微笑詢問「怎麼了？發生什麼事？」沒想到老闆接過麥克風後，語氣一轉，竟開口表示：「今天除了尾牙，還有一件事要做，就是幫我們的主持人慶生！」

老闆帶領全體員工為黃豪平慶生，氣氛溫馨熱鬧。

原來這場「突襲行動」是一場由公司與團隊提前策劃的生日驚喜。當場所有員工在老闆的帶動下，齊聲為黃豪平高唱生日快樂歌，甚至貼心地準備了中英文兩個版本，讓黃豪平當場露出驚訝與靦腆的笑容。「我真的完全沒想到，還要我自己帶動唱生日快樂歌，我哪好意思！」

黃豪平在台上笑說，現場氣氛從緊張驚訝瞬間轉為歡笑與感動。這場突如其來的慶生橋段，也讓尾牙活動在熱鬧之餘多了一份溫暖人心的回憶。活動結束後，黃豪平也在Instagram分享當天的照片與心得。他表示，雖然自己常站在舞台上、見慣各種突發狀況，但這次由自己成為「事件中心」的經驗，仍讓他深受感動，也十分感謝公司與工作人員的用心安排。





