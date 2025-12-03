黃豪平攜3專家揭開權證投資魅力！帶領年輕族群開啟投資新觀點

▲「權民Talk Show：認識權證，帶你開啟投資新觀點」講座吸引上百位年輕投資族群參與。(圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由證券公會舉辦之「權民Talk Show：認識權證，帶你開啟投資新觀點」講座日前熱烈登場，現場吸引上百位年輕投資族群參加。在主持人黃豪平以輕鬆幽默的方式帶動氣氛後，三位講師接力分享投資心法，從觀念、風險到操作技巧，引導投資人掌握權證的多重優勢，開啟投資新視野。

▲「權民Talk Show：認識權證，帶你開啟投資新觀點」講座由「喜劇貴公子」黃豪平主持。(圖/業者提供)

財經網紅「財女珍妮」：越早理解投資，就越早贏在起跑點

擁有 14 萬追蹤者的財經 KOL「財女珍妮」以淺顯易懂的方式解析投資本質。她強調，投資的核心是「在別人還未發現價值之前，看見可能」。在投入市場前，投資人要先問自己幾件事：所買資產是否能提高價值？能不能提高生產力？是否能帶來現金流？是否具安全邊際？能否長期持有？

她指出，根據媒體報導，18 至 24 歲 Z 世代的投資參與率已突破六成，其中近七成願意承擔高風險，鼓勵年輕人「越早理解投資，就越早贏在起跑點」。

面對多樣化投資工具，她建議以指數型商品為核心，再做股債平衡配置，同時投資自己的專業技能提升加薪機會。此外，她也鼓勵投資人以「小額」方式配置衍生性商品，例如：近年火紅的權證，因其能靈活操作、協助避險、平衡資產波動。

財女珍妮更直言，權證可以是提升超額報酬的工具。「當你看好某家公司，卻資金有限，權證能透過槓桿，放大投資效果。」她提醒投資人三大心法：了解自身風險屬性、分散風險不All in、並且有紀律地長期執行策略。

群益證券講師許維斌：權證是聰明投資人必懂工具

群益證券許維斌講師以「什麼是權證？」為開場，清楚解析權證三大要素：特定時間、特定價格、買進特定標的。他進一步解釋，若持有履約價 1,000 元的認購權證，即使標的股價漲到 2,000 元，投資人仍可用 1,000 元向發行券商申請履約。

許維斌指出，選擇權證有幾大吸引人的原因：

槓桿效果明顯──權證價格變動幅度通常是股票的 3 到 6 倍。

資金運用更靈活──單價多落在 1～10 多元間，門檻相對較低。

多空雙向皆可操作──無論看漲或看跌都有對應權證。

此外，權證具備「無追繳壓力」、「最大損失就是投入本金」等特性，在風險可控的前提下，讓投資人享有更高的報酬彈性。他提醒，投資人需注意權證無法當沖、波動較大且有到期日，必須理解「時間價值遞減」與「價值歸零風險」，才能聰明布局。

▲元富證券新金融商品部資深協理章冠頤實際示範交易平台操作。(圖/業者提供)

元富證券資深協理章冠頤：專家帶著做，提高成功率

元富證券新金融商品部資深協理章冠頤則分享「權證挑選6大 Tips」，協助投資人建立系統化選擇方式。章冠頤也在現場實際示範交易平台操作，協助初學者理解如何查詢權證條件、評估槓桿、判斷標的走勢，讓許多首次接觸權證的民眾都能「一次看懂、敢於踏出第一步」。

此次講座三位講者共同強調，權證具備「低門檻、槓桿效果、操作彈性、看漲看跌皆可布局、無追繳壓力」等優勢，對資金有限但具市場敏銳度的年輕投資人而言，是值得深入理解、且可納入投資組合的工具。

「權民Talk Show：認識權證，帶你開啟投資新觀點」講座不僅為年輕投資族打造一場深入淺出的投資入門課，也讓更多民眾認識權證在資產配置中的關鍵角色。未來，隨著投資知識普及，權證期待成為更多人打造財務彈性與報酬效率的新選擇。

【權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。】