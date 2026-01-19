黃豪平曝感情摩擦！私下「一行為」出包被揪出 女友周宇柔不忍了

四季線上／陳軒泓 報導

知名 YTR 董仔在黃豪平、熊熊主持的《戀愛熊天秤》中透露，最不能忍受的就是媽寶與巨嬰，她提到婚前曾與一名對象曖昧，兩人浪漫共進晚餐後，想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說「我打電話問一下我媽可不可以。」這句話讓董仔瞬間冷掉，董仔說：「成年男子沒辦法控管自己想做的事？就算要問也應該偷偷問吧，難道媽媽說不行，我們就原地解散嗎？」

董仔（中）分享荒謬感情事（照片提供：戀愛熊天秤）

董仔自曝自己是個不折不扣的「控制狂」，因為即使老公海力的行事曆上已經標註行程，她還是會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，讓主持人熊熊吐槽這行徑真的「超煩人」，但董仔笑說這是兩人之間的「情趣」。

黃豪平也分享自己與女友的相處的摩擦，竟是因為關錯燈，原來黃豪平總是混淆家裡燈的開關位置，讓女友忍不住碎念：你平常主持這麼多活動，那麼聰明，怎麼會連燈的開關都搞不清楚！讓黃豪平百口莫辯。

黃豪平自曝感情摩擦經歷（圖／翻攝黃豪平 FB）

除了檯面上的地雷，熊熊也分析其實「性生活」是維繫感情的重要關鍵，對此，董仔深表贊同，大方揭露自己與海力對房事認知不一，董仔說：「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足。」

